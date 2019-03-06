Sosyal medya gündemi (6 Mart 2019) - Fotomaç
06 Mart 2019, Çarşamba
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Sosyal medya gündemi (6 Mart 2019)

Sosyal medyada günün öne çıkan paylaşımlarını derledik. Johan Cruyff'un sosyal medya ekibinin yaptığı paylaşım büyük beğeni topladı.
6 Mart 2019 Çarşamba 15:17 Güncelleme: 06.03.2019 16:37
Sosyal medya gündemi (6 Mart 2019)

Beşiktaş'ta antrenman maçını kazanan takım.

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Sosyal medya gündemi (6 Mart 2019)

Jerome Boateng'in 2014 Dünya Kupası zafer paylaşımı.

Sosyal medya gündemi (6 Mart 2019)

Fatih Terim'in kızı Buse Terim'in paylaşımı.

Sosyal medya gündemi (6 Mart 2019)

Barcelona Boateng'in doğum gününü kutladı.

Sosyal medya gündemi (6 Mart 2019)

Khabib'den 2007 paylaşımı.

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