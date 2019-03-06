Sosyal medya gündemi (6 Mart 2019) - Fotomaç
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Sosyal medya gündemi (6 Mart 2019)
Sosyal medyada günün öne çıkan paylaşımlarını derledik. Johan Cruyff'un sosyal medya ekibinin yaptığı paylaşım büyük beğeni topladı.
6 Mart 2019 Çarşamba 15:17
Güncelleme: 06.03.2019 16:37
Beşiktaş'ta antrenman maçını kazanan takım.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Jerome Boateng'in 2014 Dünya Kupası zafer paylaşımı.
Fatih Terim'in kızı Buse Terim'in paylaşımı.
Barcelona Boateng'in doğum gününü kutladı.
Khabib'den 2007 paylaşımı.