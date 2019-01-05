Sosyal medya gündemi (5 Ocak 2019) - Galeri - Fotomaç
05 Ocak 2019, Cumartesi
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Sosyal medya gündemi (5 Ocak 2019)

Sosyal medyada günün öne çıkan paylaşımlarını derledik.
5 Ocak 2019 Cumartesi, 16:46:52 Güncelleme: 17:23:04
Sosyal medya gündemi (5 Ocak 2019)

Yusuf Yazıcı'dan Fethi Sekin paylaşımı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Sosyal medya gündemi (5 Ocak 2019)

Beşiktaş'ta doğum günü kutlaması.

Sosyal medya gündemi (5 Ocak 2019)

Beşiktaş'a transfer olan Burak Yılmaz, sosyal medyadaki eski paylaşımlarını silmeye başladı. Burak'ın sildiği paylaşımlardan biri de bu...

Sosyal medya gündemi (5 Ocak 2019)

Adis Jahovic'ten Fethi Sekin paylaşımı.

Sosyal medya gündemi (5 Ocak 2019)

Trabzonspor'da ikinci yarı hazırlıkları sürüyor.

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