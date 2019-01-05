Sosyal medya gündemi (5 Ocak 2019) - Galeri - Fotomaç
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Sosyal medya gündemi (5 Ocak 2019)
Sosyal medyada günün öne çıkan paylaşımlarını derledik.
5 Ocak 2019 Cumartesi, 16:46:52
Güncelleme: 17:23:04
Yusuf Yazıcı'dan Fethi Sekin paylaşımı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Beşiktaş'ta doğum günü kutlaması.
Beşiktaş'a transfer olan Burak Yılmaz, sosyal medyadaki eski paylaşımlarını silmeye başladı. Burak'ın sildiği paylaşımlardan biri de bu...
Adis Jahovic'ten Fethi Sekin paylaşımı.
Trabzonspor'da ikinci yarı hazırlıkları sürüyor.