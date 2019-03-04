Sosyal medya gündemi (4 Mart 2019) - Fotomaç
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Sosyal medya gündemi (4 Mart 2019)
4 Mart Spor Gündemini sizin için derledik...
4 Mart 2019 Pazartesi 17:00
Güncelleme: 04.03.2019 17:14
Manchester City'nin Türk asıllı Alman futbolcusu İlkay Gündoğan, Beşiktaş'lı Shinji Kagawa ve Fenerbahçeli Mehmet Ekici ile İstanbul'da buluştu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
A Milli Basketbol takımı koçu Ufuk Sarıca ve ailesi.
Trabzonspor'un Nijeryalı oyuncusu Ogenyi Onazi, İstiklal Marşı çaldı. Türkiye benim ikinci vatanım diyen yıldız oyuncu taraftarları mest etti.
Milli basketbolcu Ersan İlyasova, Mehmet Okur ile birlikte.
Manchester City'nin kalecisi Ederson Moraes'in stili dikkat çekiyor.