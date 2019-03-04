Sosyal medya gündemi (4 Mart 2019) - Fotomaç
04 Mart 2019, Pazartesi
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Sosyal medya gündemi (4 Mart 2019)

4 Mart Spor Gündemini sizin için derledik...
4 Mart 2019 Pazartesi 17:00 Güncelleme: 04.03.2019 17:14
Sosyal medya gündemi (4 Mart 2019)

Manchester City'nin Türk asıllı Alman futbolcusu İlkay Gündoğan, Beşiktaş'lı Shinji Kagawa ve Fenerbahçeli Mehmet Ekici ile İstanbul'da buluştu.

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Sosyal medya gündemi (4 Mart 2019)

A Milli Basketbol takımı koçu Ufuk Sarıca ve ailesi.

Sosyal medya gündemi (4 Mart 2019)

Trabzonspor'un Nijeryalı oyuncusu Ogenyi Onazi, İstiklal Marşı çaldı. Türkiye benim ikinci vatanım diyen yıldız oyuncu taraftarları mest etti.

Sosyal medya gündemi (4 Mart 2019)

Milli basketbolcu Ersan İlyasova, Mehmet Okur ile birlikte.

Sosyal medya gündemi (4 Mart 2019)

Manchester City'nin kalecisi Ederson Moraes'in stili dikkat çekiyor.

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