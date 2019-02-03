Sosyal medya gündemi (3 Şubat 2019) - Fotomaç
03 Şubat 2019, Pazar
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Sosyal medya gündemi (3 Şubat 2019)

Sosyal medyada günün öne çıkan paylaşımlarını derledik. Aston Villa'lı forvet Nelson Oliveira'nın Reading maçında yüzüne darbe alması sonrası suratının son halinin görüntüsü sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
3 Şubat 2019 Pazar, 17:56:08 Güncelleme: 18:09:01
Sosyal medya gündemi (3 Şubat 2019)

Camp Nou'da Barcelona ile Valencia'nın 2-2 berabere kaldığı maçta bir gole imza atan Fransız forvet Kevin Gameiro'nun son hali...

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Sosyal medya gündemi (3 Şubat 2019)

Reading - Aston Villa maçında Tyrone Mings ile girdiği mücadelede yüzüne darbe alan Aston Villa'nın forveti Nelson Oliveira'nın görüntüsü...

Sosyal medya gündemi (3 Şubat 2019)

Bellerin, hastaneden çıkmak için doktorundan izin istiyor.

Sosyal medya gündemi (3 Şubat 2019)

Aziz Behich, sevgilisinin doğum gününü kutladı.

Sosyal medya gündemi (3 Şubat 2019)

Filip Novak: İyi dilekte bulunan herkese teşekkür ederim.

Sosyal medya gündemi (3 Şubat 2019)

Cristiano Ronaldo'nun çocukları...

Sosyal medya gündemi (3 Şubat 2019)

Sabri Sarıoğlu'nun eşi Yağmur Sarıoğlu, kokpitten İstanbul görüntüsü paylaştı.

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