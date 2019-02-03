Sosyal medya gündemi (3 Şubat 2019)

Sosyal medyada günün öne çıkan paylaşımlarını derledik. Aston Villa'lı forvet Nelson Oliveira'nın Reading maçında yüzüne darbe alması sonrası suratının son halinin görüntüsü sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
3 Şubat 2019 Pazar, 17:56:08
Güncelleme: 18:09:01
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Camp Nou'da Barcelona ile Valencia'nın 2-2 berabere kaldığı maçta bir gole imza atan Fransız forvet Kevin Gameiro'nun son hali...
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Reading - Aston Villa maçında Tyrone Mings ile girdiği mücadelede yüzüne darbe alan Aston Villa'nın forveti Nelson Oliveira'nın görüntüsü...
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