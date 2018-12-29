Sosyal medya gündemi (29 Aralık 2018) - Galeri - Fotomaç
29 Aralık 2018, Cumartesi
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Sosyal medya gündemi (29 Aralık 2018)

Sosyal medyada günün öne çıkan gelişmelerini derledik. Falcao'nun beğendiği fotoğraf Galatasaraylı taraftarları heyecanlandırdı.
29 Aralık 2018 Cumartesi, 15:56:24 Güncelleme: 16:10:57
Sosyal medya gündemi (29 Aralık 2018)

Podolski: Prensesim, sevgilim.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Sosyal medya gündemi (29 Aralık 2018)

Kasımpaşalı Trezeguet, düğün fotoğraflarını paylaştı.

Sosyal medya gündemi (29 Aralık 2018)

Ferdinand'ın keyfine diyecek yok.

Sosyal medya gündemi (29 Aralık 2018)

Karius'un Alman sevgilisinden Karius paylaşımı.

Sosyal medya gündemi (29 Aralık 2018)

Cavani balık tutmayı öğretiyor.

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