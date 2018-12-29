Sosyal medya gündemi (29 Aralık 2018) - Galeri - Fotomaç
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Sosyal medya gündemi (29 Aralık 2018)
Sosyal medyada günün öne çıkan gelişmelerini derledik. Falcao'nun beğendiği fotoğraf Galatasaraylı taraftarları heyecanlandırdı.
29 Aralık 2018 Cumartesi, 15:56:24
Güncelleme: 16:10:57
Podolski: Prensesim, sevgilim.
GALERİ DEVAM EDİYOR
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