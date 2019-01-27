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Sosyal medya gündemi (27 Ocak 2019)
Sosyal medyada günün öne çıkan gelişmelerini derledik.
27 Ocak 2019 Pazar, 18:47:54 Güncelleme: 18:50:32
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Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Moussa Sow, sarı lacivertli kulüpte forma giydiği dönemde başkanlık yapan Aziz Yıldırım ile çektirdiği bir fotoğrafı paylaştı.
Sosyal medya hesabı üzerinden Yıldırım ile çektirdiği fotoğrafı takipçileriyle paylaşan Sow, "Benim için bir babasınız. Siz büyük bir adamsınız. Her şey için, ama özellikle Fenerbahçe için yaptığınız her şey için teşekkürler" notunu düştü.
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