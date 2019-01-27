Sosyal medya gündemi (27 Ocak 2019) - Fotomaç
27 Ocak 2019, Pazar
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Sosyal medya gündemi (27 Ocak 2019)

Sosyal medyada günün öne çıkan gelişmelerini derledik.
27 Ocak 2019 Pazar, 18:47:54 Güncelleme: 18:50:32
Sosyal medya gündemi (27 Ocak 2019)

Sabri Sarıoğlu'nun eşi Yağmur Sarıoğlu'nun paylaşımı

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Sosyal medya gündemi (27 Ocak 2019)

Tunay Torun oğlunun doğum gününü kutladı.

Sosyal medya gündemi (27 Ocak 2019)

Arbeloa ve ailesi

Sosyal medya gündemi (27 Ocak 2019)

Cristiano Ronaldo'nun eşi Georgina Rodriguez, memleketi Arjantin'de.

Sosyal medya gündemi (27 Ocak 2019)

Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Moussa Sow, sarı lacivertli kulüpte forma giydiği dönemde başkanlık yapan Aziz Yıldırım ile çektirdiği bir fotoğrafı paylaştı.

Sosyal medya hesabı üzerinden Yıldırım ile çektirdiği fotoğrafı takipçileriyle paylaşan Sow, "Benim için bir babasınız. Siz büyük bir adamsınız. Her şey için, ama özellikle Fenerbahçe için yaptığınız her şey için teşekkürler" notunu düştü.

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