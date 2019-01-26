Sosyal medya gündemi (26 Ocak 2019) - Fotomaç
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Sosyal medya gündemi (26 Ocak 2019)
Sosyal medyada günün öne çıkan paylaşımlarını derledik.
26 Ocak 2019 Cumartesi, 17:09:58
Güncelleme: 17:28:55
Antalyasporlu oyuncuların yolculuğu...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Abdülkadir Ömür ve Abdülkadir Parmak...
Felipe Melo yeni dövmesini paylaştı.
Aubameyang, Sala'nın arama çalışmalarının durmaması gerektiğini söyledi.
Mbaye Diagne Galatasaray paylaşımı yaptı.