Sosyal medya gündemi (24 Ocak 2019) - Fotomaç
Spor dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?
BİZE ULAŞIN
Sosyal medya gündemi (24 Ocak 2019)
Sosyal medyada günün öne çıkan paylaşımlarını derledik.
24 Ocak 2019 Perşembe, 17:46:12
Güncelleme: 17:52:37
Ryan Babel'in keyfi yerinde..
GALERİ DEVAM EDİYOR
Caner'den Necip Uysal'a doğum günü mesajı
Abdülkadir takım arkadaşı Murat'ın yaş gününü kutladı: Mutlu yıllar Iniesta.
Tolga Zengin'den Necip Uysal'a doğum günü mesajı.
Sabri Sarıoğlu'nun eşi Yağmur Sarıoğlu'nun paylaşımı.