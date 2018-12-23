Sosyal medya gündemi (23 Aralık 2018)

Milli futbolcu Arda Turan'ın Alanyaspor maçında ayağına aldığı sert darbe sonrasında müdahale edilirken tekmeliğindeki desen dikkat çekmiş ve sosyal medyada konuşulmuştu. Yıldız oyuncu'nun tekmeliğinde Osmanlı Devleti'nin arması olduğu görünmüş ancak tozluğunu sıyırmaması ve kamera açısından dolayı tam olarak görülememişti. Turan, Futbolseverlerin merak ettiği kemikliği daha sonra sosyal medya hesabından paylaştı.