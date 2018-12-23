Sosyal medya gündemi (23 Aralık 2018) - Galeri - Fotomaç
23 Aralık 2018, Pazar
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Sosyal medya gündemi (23 Aralık 2018)

Sosyal medyada günün öne çıkan paylaşımlarını derledik.
23 Aralık 2018 Pazar, 17:05:34 Güncelleme: 17:12:05
Sosyal medya gündemi (23 Aralık 2018)

Yasin Öztekin'in tatili başladı.Be

GALERİ DEVAM EDİYOR
Sosyal medya gündemi (23 Aralık 2018)

Benzema stili.

Sosyal medya gündemi (23 Aralık 2018)

Adebayor ve Attamah tatile çıkıyor.

Sosyal medya gündemi (23 Aralık 2018)

Cristiano stili.

Sosyal medya gündemi (23 Aralık 2018)

Milli futbolcu Arda Turan'ın Alanyaspor maçında ayağına aldığı sert darbe sonrasında müdahale edilirken tekmeliğindeki desen dikkat çekmiş ve sosyal medyada konuşulmuştu. Yıldız oyuncu'nun tekmeliğinde Osmanlı Devleti'nin arması olduğu görünmüş ancak tozluğunu sıyırmaması ve kamera açısından dolayı tam olarak görülememişti. Turan, Futbolseverlerin merak ettiği kemikliği daha sonra sosyal medya hesabından paylaştı.

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