Sosyal medya gündemi (21 Ekim 2018) - Galeri - Fotomaç
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Sosyal medya gündemi (21 Ekim 2018)
21 Ekim 2018 Pazar, 13:17:42
Güncelleme: 13:19:08
Emre Akbaba, salonda çalışıyor
GALERİ DEVAM EDİYOR
Burak Yılmaz'ın paylaşımı
Emenike Fenerbahçe formasıyla bir enstantane paylaştı.
Cristiano Ronaldo'nun kız arkadaşı saçlarını boyattı
Trabzonsporlu Onazi baba oldu!
Emenike: Unutamayacağımız an
Emmanuel Emenike'den Fenerbahçeli futbolculara mesaj! "Beyler uyanın ve bu büyük kulüp için savaşın. Burası Fenerbahçe bu şaka değil. Her gün savaşmaya ve maçlar kazanmaya hazır olmak zorundasınız."