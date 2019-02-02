Sosyal medya gündemi (2 Şubat 2019) - Fotomaç
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Sosyal medya gündemi (2 Şubat 2019)
Sosyal medyada günün öne çıkan paylaşımlarını derledik. Skrtel'in Tolga Ciğerci'yi 'ti'ye aldığı IG hikayesi futbolseverleri gülümsetti.
2 Şubat 2019 Cumartesi, 17:53:52
Güncelleme: 17:57:42
Hakan Balta'dan Metin Oktay paylaşımı...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray'ın genç oyuncusu Atalay Babacan'ın paylaşımı...
Fenerbahçeli Skrtel, takım arkadaşı Tolga Ciğerci'yi 5 kiloluk ağırlıkları paylaşarak 'ti'ye aldı.
Ronaldinho'nun duygulandıran paylaşımı...