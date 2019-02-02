Sosyal medya gündemi (2 Şubat 2019) - Fotomaç
02 Şubat 2019, Cumartesi
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Sosyal medya gündemi (2 Şubat 2019)

Sosyal medyada günün öne çıkan paylaşımlarını derledik. Skrtel'in Tolga Ciğerci'yi 'ti'ye aldığı IG hikayesi futbolseverleri gülümsetti.
2 Şubat 2019 Cumartesi, 17:53:52 Güncelleme: 17:57:42
Sosyal medya gündemi (2 Şubat 2019)

Hakan Balta'dan Metin Oktay paylaşımı...

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Sosyal medya gündemi (2 Şubat 2019)

Zidane: Güzel evim.

Sosyal medya gündemi (2 Şubat 2019)

Galatasaray'ın genç oyuncusu Atalay Babacan'ın paylaşımı...

Sosyal medya gündemi (2 Şubat 2019)

Fenerbahçeli Skrtel, takım arkadaşı Tolga Ciğerci'yi 5 kiloluk ağırlıkları paylaşarak 'ti'ye aldı.

Sosyal medya gündemi (2 Şubat 2019)

Ronaldinho'nun duygulandıran paylaşımı...

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