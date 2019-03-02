Sosyal medya gündemi (2 Mart 2019)

Sosyal medyada günün öne çıkan paylaşımlarını derledik. Trafik kazasında yaşamını yitiren Ankaragücü taraftarı olan iki genç için paylaşımlar yapıldı.

2 Mart 2019 Cumartesi 17:43 Güncelleme: 02.03.2019 17:47 BU GALERİYİ PAYLAŞ





