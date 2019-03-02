Sosyal medya gündemi (2 Mart 2019) - Fotomaç
02 Mart 2019, Cumartesi
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Sosyal medya gündemi (2 Mart 2019)

Sosyal medyada günün öne çıkan paylaşımlarını derledik. Trafik kazasında yaşamını yitiren Ankaragücü taraftarı olan iki genç için paylaşımlar yapıldı.
2 Mart 2019 Cumartesi 17:43 Güncelleme: 02.03.2019 17:47
Sosyal medya gündemi (2 Mart 2019)

Barcelona'dan Ankaragücü'ne başsağlı mesajı.

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Sosyal medya gündemi (2 Mart 2019)

Kayserisporlu oyuncular Beşiktaş maçı öncesi ısınmaya 'başımız sağolsun' yazılı tişörtlerle çıktı.

Sosyal medya gündemi (2 Mart 2019)

Ankaragücü Kulübü, yaşamını yitiren Mert Turgut Çakır ve Eren Açıkgöz için tören yapılacağını duyurdu.

Sosyal medya gündemi (2 Mart 2019)

Beşiktaş'ın mesajı

Sosyal medya gündemi (2 Mart 2019)

Trabzonspor'un mesajı

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