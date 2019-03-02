Sosyal medya gündemi (2 Mart 2019) - Fotomaç
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Sosyal medya gündemi (2 Mart 2019)
Sosyal medyada günün öne çıkan paylaşımlarını derledik. Trafik kazasında yaşamını yitiren Ankaragücü taraftarı olan iki genç için paylaşımlar yapıldı.
2 Mart 2019 Cumartesi 17:43
Güncelleme: 02.03.2019 17:47
Barcelona'dan Ankaragücü'ne başsağlı mesajı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Kayserisporlu oyuncular Beşiktaş maçı öncesi ısınmaya 'başımız sağolsun' yazılı tişörtlerle çıktı.
Ankaragücü Kulübü, yaşamını yitiren Mert Turgut Çakır ve Eren Açıkgöz için tören yapılacağını duyurdu.