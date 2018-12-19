Sosyal medya gündemi (19.12.2018) - Galeri - Fotomaç
19 Aralık 2018, Çarşamba
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Sosyal medya gündemi (19.12.2018)

Günün öne çıkan sosyal medya paylaşımlarını sizin için derledik...
19 Aralık 2018 Çarşamba, 17:26:07 Güncelleme: 17:51:31
Sosyal medya gündemi (19.12.2018)

Manchester City'nin başarılı savunmacısı Benjamin Mendy, sabahları uyanamadığı için antrenmanlara geç kalan Ousmane Dembele ile böyle dalga geçti.

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Sosyal medya gündemi (19.12.2018)

Antrenmandan önce doğum günü kutlanan Ryan Babel: "Takıma döndüğüm için mutluyum"

Sosyal medya gündemi (19.12.2018)

Akhisarspor'lu Josue, takım arkadaşı Miguel Lopes'in doğum gününü böyle kutladı.

Sosyal medya gündemi (19.12.2018)

Spor Toto Süper Lig'in gol makinesi Mbaye Diagne çalışmaya devam ediyor.

Sosyal medya gündemi (19.12.2018)

Cristiano Ronaldo, içlerinde oğlunun da bulunduğu Juventus altyapı oyuncularıyla bir araya geldi ve fotoğraf çekildi.

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