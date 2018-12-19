Sosyal medya gündemi (19.12.2018) - Galeri - Fotomaç
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Sosyal medya gündemi (19.12.2018)
Günün öne çıkan sosyal medya paylaşımlarını sizin için derledik...
19 Aralık 2018 Çarşamba, 17:26:07
Güncelleme: 17:51:31
Manchester City'nin başarılı savunmacısı Benjamin Mendy, sabahları uyanamadığı için antrenmanlara geç kalan Ousmane Dembele ile böyle dalga geçti.
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