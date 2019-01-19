Sosyal medya gündemi (19 Ocak 2019) - Fotomaç
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Sosyal medya gündemi (19 Ocak 2019)
Sosyal medyada günün öne çıkan paylaşımlarını derledik.
19 Ocak 2019 Cumartesi, 14:56:42
Güncelleme: 15:06:55
Marcao'dan maç anonsu paylaşımı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Alexander-Arnold'ın sözleşmesi 2024'e kadar uzatıldı.
Konya yönetimi Erzurum'da sıcak karşılandı.
Cedi Osman'ın paylaşımı...
Nuri Şahin'den Ozan Kabak'a 'hoş geldin' mesajı...