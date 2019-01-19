Sosyal medya gündemi (19 Ocak 2019) - Fotomaç
19 Ocak 2019, Cumartesi
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Sosyal medya gündemi (19 Ocak 2019)

Sosyal medyada günün öne çıkan paylaşımlarını derledik.
19 Ocak 2019 Cumartesi, 14:56:42 Güncelleme: 15:06:55
Sosyal medya gündemi (19 Ocak 2019)

Marcao'dan maç anonsu paylaşımı.

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Sosyal medya gündemi (19 Ocak 2019)
Sosyal medya gündemi (19 Ocak 2019)

Alexander-Arnold'ın sözleşmesi 2024'e kadar uzatıldı.

Sosyal medya gündemi (19 Ocak 2019)

"Şampiyonlar"

Sosyal medya gündemi (19 Ocak 2019)

Konya yönetimi Erzurum'da sıcak karşılandı.

Sosyal medya gündemi (19 Ocak 2019)

Cedi Osman'ın paylaşımı...

Sosyal medya gündemi (19 Ocak 2019)

Nuri Şahin'den Ozan Kabak'a 'hoş geldin' mesajı...

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