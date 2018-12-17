Sosyal medya gündemi (17.12.2018) - Galeri - Fotomaç
17 Aralık 2018, Pazartesi
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Sosyal medya gündemi (17.12.2018)

Sosyal medyada günün öne çıkan paylaşımlarını ve gelişmelerini derledik. Beşiktaş kalecisi Karius, ünlü model Adriana Lima ile Instagram'da takipleşti.
17 Aralık 2018 Pazartesi, 14:54:51 Güncelleme: 17:12:26
Sosyal medya gündemi (17.12.2018)

Fenerbahçe'den Andre Ayew paylaşımı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Sosyal medya gündemi (17.12.2018)

Dejan Lovren ve Mohamed Salah yeni yıl partisinde.

Sosyal medya gündemi (17.12.2018)

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 kura çekiminden sonra Mats Hummels'den Dortmund'da birlikte çalıştığı Liverpool menajeri Jürgen Klopp'a mesaj!

Sosyal medya gündemi (17.12.2018)

Fenerbahçe'den Volkan Ballı paylaşımı.

Sosyal medya gündemi (17.12.2018)

Fenerbahçe'den Ersun Yanal paylaşımı.

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