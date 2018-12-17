Sosyal medya gündemi (17.12.2018) - Galeri - Fotomaç
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Sosyal medya gündemi (17.12.2018)
Sosyal medyada günün öne çıkan paylaşımlarını ve gelişmelerini derledik. Beşiktaş kalecisi Karius, ünlü model Adriana Lima ile Instagram'da takipleşti.
17 Aralık 2018 Pazartesi, 14:54:51
Güncelleme: 17:12:26
Fenerbahçe'den Andre Ayew paylaşımı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Dejan Lovren ve Mohamed Salah yeni yıl partisinde.
Şampiyonlar Ligi'nde son 16 kura çekiminden sonra Mats Hummels'den Dortmund'da birlikte çalıştığı Liverpool menajeri Jürgen Klopp'a mesaj!
Fenerbahçe'den Volkan Ballı paylaşımı.
Fenerbahçe'den Ersun Yanal paylaşımı.