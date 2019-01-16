Sosyal medya gündemi (16 Ocak 2019) - Galeri - Fotomaç
16 Ocak 2019, Çarşamba
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Sosyal medya gündemi (16 Ocak 2019)

Sosyal medyada öne çıkan paylaşımları derledik.
16 Ocak 2019 Çarşamba, 13:56:09 Güncelleme: 16:49:28
Sosyal medya gündemi (16 Ocak 2019)
GALERİ DEVAM EDİYOR
Sosyal medya gündemi (16 Ocak 2019)

Loris Karius, 10 yıl önceki halini paylaştı.

Sosyal medya gündemi (16 Ocak 2019)

Gökhan Gönül'den Ryan Babel mesajı. "Seninle oynamak zevkti."

Sosyal medya gündemi (16 Ocak 2019)

Yuto Nagatomo'da 10 yıl önceki halini paylaşanlardan.

Sosyal medya gündemi (16 Ocak 2019)

Jefferson Farfan'ın stili dikkat çekiyor.

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