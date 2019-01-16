Sosyal medya gündemi (16 Ocak 2019) - Galeri - Fotomaç
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Sosyal medya gündemi (16 Ocak 2019)
Sosyal medyada öne çıkan paylaşımları derledik.
16 Ocak 2019 Çarşamba, 13:56:09
Güncelleme: 16:49:28
GALERİ DEVAM EDİYOR
Loris Karius, 10 yıl önceki halini paylaştı.
Gökhan Gönül'den Ryan Babel mesajı. "Seninle oynamak zevkti."
Yuto Nagatomo'da 10 yıl önceki halini paylaşanlardan.
Jefferson Farfan'ın stili dikkat çekiyor.