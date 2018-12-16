Sosyal medya gündemi (16 Aralık 2018) - Galeri - Fotomaç
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Sosyal medya gündemi (16 Aralık 2018)
Sosyal medyada günün öne çıkan paylaşımlarını derledik.
16 Aralık 2018 Pazar, 17:49:52
Güncelleme: 17:51:01
GALERİ DEVAM EDİYOR
Patrick Kluivert'ın annesinin yaş gününü kutladı
Evra, Liverpool - Manchester maçı öncesi kendisini hatırlatı.
Galatasaray'ın Amerika takımı bir arada
Aydın Yılmaz ve Yusuf Erdoğan.
Burak Yılmaz dostlarıyla.