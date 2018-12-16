Sosyal medya gündemi (16 Aralık 2018) - Galeri - Fotomaç
16 Aralık 2018, Pazar
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Sosyal medya gündemi (16 Aralık 2018)

Sosyal medyada günün öne çıkan paylaşımlarını derledik.
16 Aralık 2018 Pazar, 17:49:52 Güncelleme: 17:51:01
Sosyal medya gündemi (16 Aralık 2018)

Melo tatilde.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Sosyal medya gündemi (16 Aralık 2018)

Patrick Kluivert'ın annesinin yaş gününü kutladı

Sosyal medya gündemi (16 Aralık 2018)

Elia'dan maç paylaşımı.

Sosyal medya gündemi (16 Aralık 2018)

Evra, Liverpool - Manchester maçı öncesi kendisini hatırlatı.

Sosyal medya gündemi (16 Aralık 2018)

Galatasaray'ın Amerika takımı bir arada

Sosyal medya gündemi (16 Aralık 2018)

Aydın Yılmaz ve Yusuf Erdoğan.

Sosyal medya gündemi (16 Aralık 2018)

Burak Yılmaz dostlarıyla.

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