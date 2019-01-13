Sosyal medya gündemi (13 Ocak 2019) - Galeri - Fotomaç
13 Ocak 2019, Pazar
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Sosyal medya gündemi (13 Ocak 2019)

Sosyal medyada günün öne çıkan gelişmelerini derledik.
13 Ocak 2019 Pazar, 13:04:08 Güncelleme: 13:25:05
Sosyal medya gündemi (13 Ocak 2019)

Barcelona hesabı kadroyu yazarken Messi yazmak yerine yerine keçi emojisi ile yıldız oyuncuyu belirtti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Sosyal medya gündemi (13 Ocak 2019)

TFF'den Lefter paylaşımı.

Sosyal medya gündemi (13 Ocak 2019)

Fenerbahçe'den Lefter paylaşımı.

Sosyal medya gündemi (13 Ocak 2019)

Beşiktaşlı yönetici Şafak Mahmutyazıcıoğlu'dan 'Mutlu pazarlar' mesajı.

Sosyal medya gündemi (13 Ocak 2019)

Konyasporlu Uğur Demirok'un paylaşımı.

Sosyal medya gündemi (13 Ocak 2019)

Necip'ten Sivasspor'a transfer olan Fatih Aksoy'a başarılar mesajı.

Sosyal medya gündemi (13 Ocak 2019)

Burak Yılmaz'dan futbolu bıraktığını açıklayan Onur Kıvrak için duygu yüklü paylaşım.

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