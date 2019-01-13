Sosyal medya gündemi (13 Ocak 2019) - Galeri - Fotomaç
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Sosyal medya gündemi (13 Ocak 2019)
Sosyal medyada günün öne çıkan gelişmelerini derledik.
13 Ocak 2019 Pazar, 13:04:08
Güncelleme: 13:25:05
Barcelona hesabı kadroyu yazarken Messi yazmak yerine yerine keçi emojisi ile yıldız oyuncuyu belirtti.
GALERİ DEVAM EDİYOR
TFF'den Lefter paylaşımı.
Fenerbahçe'den Lefter paylaşımı.
Beşiktaşlı yönetici Şafak Mahmutyazıcıoğlu'dan 'Mutlu pazarlar' mesajı.
Konyasporlu Uğur Demirok'un paylaşımı.
Necip'ten Sivasspor'a transfer olan Fatih Aksoy'a başarılar mesajı.
Burak Yılmaz'dan futbolu bıraktığını açıklayan Onur Kıvrak için duygu yüklü paylaşım.