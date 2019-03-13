Sosyal medya gündemi (13 Mart 2019) - Fotomaç
13 Mart 2019, Çarşamba
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Sosyal medya gündemi (13 Mart 2019)

Sosyal medyada günün öne çıkan gelişmelerini derledik.
13 Mart 2019 Çarşamba 15:43 Güncelleme: 13.03.2019 17:38
Sosyal Medya gündemi (13 Mart 2019)
Sosyal Medya gündemi (13 Mart 2019)

Medipol Başakşehir'de yüzler gülüyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Sosyal Medya gündemi (13 Mart 2019)
Sosyal Medya gündemi (13 Mart 2019)

Adebayor'un tarzı.

Sosyal Medya gündemi (13 Mart 2019)
Sosyal Medya gündemi (13 Mart 2019)

Cedi Osman'ın paylaşımı.

Sosyal Medya gündemi (13 Mart 2019)
Sosyal Medya gündemi (13 Mart 2019)

Donk'un kasları.

Sosyal Medya gündemi (13 Mart 2019)
Sosyal Medya gündemi (13 Mart 2019)

Dybala'nın zafer paylaşımı.

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