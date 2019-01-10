Sosyal medya gündemi (10 Ocak 2019) - Galeri - Fotomaç
10 Ocak 2019, Perşembe
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Sosyal medya gündemi (10 Ocak 2019)

Sosyal medyada günün öne çıkan gelişmelerini derledik.
10 Ocak 2019 Perşembe, 13:51:27 Güncelleme: 13:58:43
Sosyal medya gündemi (10 Ocak 2019)

Fikret Orman'dan annesi için geçmiş olsun mesajı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Sosyal medya gündemi (10 Ocak 2019)

Talisca'nın Çin macerası devam ediyor.

Sosyal medya gündemi (10 Ocak 2019)

Kayserisporlu oyuncular ikinci yarı için hazırlanıyor.

Sosyal medya gündemi (10 Ocak 2019)

Galatasaraylı Nagatomo, Japonya ile Asya Şampiyonası'nda mücadele ediyor.

Sosyal medya gündemi (10 Ocak 2019)

Gomis'ten İstanbul paylaşımı.

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