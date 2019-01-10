Sosyal medya gündemi (10 Ocak 2019) - Galeri - Fotomaç
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Sosyal medya gündemi (10 Ocak 2019)
Sosyal medyada günün öne çıkan gelişmelerini derledik.
10 Ocak 2019 Perşembe, 13:51:27
Güncelleme: 13:58:43
Fikret Orman'dan annesi için geçmiş olsun mesajı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Talisca'nın Çin macerası devam ediyor.
Kayserisporlu oyuncular ikinci yarı için hazırlanıyor.
Galatasaraylı Nagatomo, Japonya ile Asya Şampiyonası'nda mücadele ediyor.
Gomis'ten İstanbul paylaşımı.