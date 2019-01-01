Sosyal medya gündemi (1 Ocak 2019) - Galeri - Fotomaç
01 Ocak 2019, Salı
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Sosyal medya gündemi (1 Ocak 2019)

Sosyal medyada günün öne çıkan paylaşımlarını derledik. Neymar'ın yılbaşı paylaşımı sosyal medyada çokça konuşuldu.
1 Ocak 2019 Salı, 17:36:28 Güncelleme: 17:43:49
Sosyal medya gündemi (1 Ocak 2019)

Cengiz Ünder'den yeni yıl paylaşımı

GALERİ DEVAM EDİYOR
Sosyal medya gündemi (1 Ocak 2019)

Ronaldo ve dostları yeni yıla böyle girdi

Sosyal medya gündemi (1 Ocak 2019)

Mariano ve ailesi yeni yılı böyle karşıladı.

Sosyal medya gündemi (1 Ocak 2019)

Fatih Terim ve torunu...

Sosyal medya gündemi (1 Ocak 2019)

Gomis'in Galatasaray paylaşımı.

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