Sosyal medya gündemi (1 Ocak 2019) - Galeri - Fotomaç
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Sosyal medya gündemi (1 Ocak 2019)
Sosyal medyada günün öne çıkan paylaşımlarını derledik. Neymar'ın yılbaşı paylaşımı sosyal medyada çokça konuşuldu.
1 Ocak 2019 Salı, 17:36:28
Güncelleme: 17:43:49
Cengiz Ünder'den yeni yıl paylaşımı
GALERİ DEVAM EDİYOR
Ronaldo ve dostları yeni yıla böyle girdi
Mariano ve ailesi yeni yılı böyle karşıladı.
Gomis'in Galatasaray paylaşımı.