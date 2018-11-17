Sergio Agueronun yanındaki dövmeli güzel | İşte futbolcuların eşleri ve sevgilileri - Galeri - Fotomaç
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Sergio Aguero'nun yanındaki dövmeli güzel | İşte futbolcuların eşleri ve sevgilileri
Manchester City'nin Arjantinli futbolcusu Sergio Agüero, United'a karşı alınan derbi zaferinden sonra soluğu Los Angeles'ta aldı.
17 Kasım 2018 Cumartesi, 20:30:11
Güncelleme: 21:10:03
Sergio Agüero, United'a karşı alınan derbi zaferinden sonra soluğu Los Angeles'ta aldı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Arjantinli futbolcu, yaptığı gece kaçamağında 4 kadınla beraber bir araçta görüntülendi.
Liglere verilen milli takım arasını ABD'de değerlendiren Sergio Agüero, gece Holywood'da bir gece kulübü çıkışında görüntülendi.
4 kadınla beraber bir araca bindiği görüntülenen golcü futbolcu, bir süre Arjantinli efsane Diego Armando Maradona'nın kızıyla evli kalmıştı.
İngiliz ve İspanyol basını diğer üç kadının kim olduğunu belirleyemedi.