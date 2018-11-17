Sergio Agueronun yanındaki dövmeli güzel | İşte futbolcuların eşleri ve sevgilileri - Galeri - Fotomaç
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    17 Kasım 2018, Cumartesi
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
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    Sergio Aguero'nun yanındaki dövmeli güzel | İşte futbolcuların eşleri ve sevgilileri

    Manchester City'nin Arjantinli futbolcusu Sergio Agüero, United'a karşı alınan derbi zaferinden sonra soluğu Los Angeles'ta aldı.
    17 Kasım 2018 Cumartesi, 20:30:11 Güncelleme: 21:10:03
    Sergio Agueronun yanındaki dövmeli güzel | İşte futbolcuların eşleri ve sevgilileri

    Sergio Agüero, United'a karşı alınan derbi zaferinden sonra soluğu Los Angeles'ta aldı.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Sergio Agueronun yanındaki dövmeli güzel | İşte futbolcuların eşleri ve sevgilileri

    Arjantinli futbolcu, yaptığı gece kaçamağında 4 kadınla beraber bir araçta görüntülendi.

    Sergio Agueronun yanındaki dövmeli güzel | İşte futbolcuların eşleri ve sevgilileri

    Liglere verilen milli takım arasını ABD'de değerlendiren Sergio Agüero, gece Holywood'da bir gece kulübü çıkışında görüntülendi.

    Sergio Agueronun yanındaki dövmeli güzel | İşte futbolcuların eşleri ve sevgilileri

    4 kadınla beraber bir araca bindiği görüntülenen golcü futbolcu, bir süre Arjantinli efsane Diego Armando Maradona'nın kızıyla evli kalmıştı.

    Sergio Agueronun yanındaki dövmeli güzel | İşte futbolcuların eşleri ve sevgilileri

    İngiliz ve İspanyol basını diğer üç kadının kim olduğunu belirleyemedi.

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