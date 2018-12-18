Kim Milyoner Olmak İster 794. bölüm soru ve cevapları ( Kim Milyoner Olmak İster 17 Aralık yeni bölüm )

Kim Milyoner Olmak İster'in 794. son bölüm en çok merak edilen soru ve cevapları fotomac.com.tr'de. En çok seyredilen ve kazandıran yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de birbirinden başarılı yarışmacılar damga vurdu. İşte Kim Milyoner Olmak İster'in 794. bölümü soru ve cevapları...