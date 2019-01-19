İşte Arda Turanın yeni oyuncağı! Fiyatı dudak uçuklattı... - Fotomaç
19 Ocak 2019, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ

İşte Arda Turan'ın yeni oyuncağı! Fiyatı dudak uçuklattı...

Ekim 2018'de oğulları Hamza Arda'yı dünyaya getiren eşi Aslıhan Doğan'a 2 milyon liralık zırhlı Mercedes cip hediye eden Arda Turan, yeni oyuncağıyla ilk kez Bebek'teydi.

19 Ocak 2019 Cumartesi, 15:28:06 Güncelleme: 15:54:19
İşte Arda Turanın yeni oyuncağı! Fiyatı dudak uçuklattı...

Ekim 2018'de oğulları Hamza Arda'yı dünyaya getiren eşi Aslıhan Doğan'a 2 milyon liralık zırhlı Mercedes cip hediye eden Arda Turan, yeni oyuncağıyla önceki aksam ilk kez Bebek'teydi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
İşte Arda Turanın yeni oyuncağı! Fiyatı dudak uçuklattı...

Eşiyle bir davete katılan futbolcu, milyonluk lüks cipiyle İstanbul gecelerinde havasını attı. İkili geceden erken ayrıldı.

İşte Arda Turanın yeni oyuncağı! Fiyatı dudak uçuklattı...

Ünlü çift G500 model zırhlı araçlarıyla Beykoz'daki evlerinde uyuyan 3 aylık oğullarına koştu.

İşte Arda Turanın yeni oyuncağı! Fiyatı dudak uçuklattı...

Lüks araba tutkusuyla bilinen futbolcunun eşi için aldığı son modeli cip ise 'Yok böyle jest' yorumunu yaptırdı.

İşte Arda Turanın yeni oyuncağı! Fiyatı dudak uçuklattı...

Aracın değeri ise, performans bazlı olarak 1.9 - 2.5 milyon TL arasında değişiyor...

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN