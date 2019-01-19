İşte Arda Turanın yeni oyuncağı! Fiyatı dudak uçuklattı... - Fotomaç
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İşte Arda Turan'ın yeni oyuncağı! Fiyatı dudak uçuklattı...
Ekim 2018'de oğulları Hamza Arda'yı dünyaya getiren eşi Aslıhan Doğan'a 2 milyon liralık zırhlı Mercedes cip hediye eden Arda Turan, yeni oyuncağıyla ilk kez Bebek'teydi.
19 Ocak 2019 Cumartesi, 15:28:06
Güncelleme: 15:54:19
Ekim 2018'de oğulları Hamza Arda'yı dünyaya getiren eşi Aslıhan Doğan'a 2 milyon liralık zırhlı Mercedes cip hediye eden Arda Turan, yeni oyuncağıyla önceki aksam ilk kez Bebek'teydi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Eşiyle bir davete katılan futbolcu, milyonluk lüks cipiyle İstanbul gecelerinde havasını attı. İkili geceden erken ayrıldı.
Ünlü çift G500 model zırhlı araçlarıyla Beykoz'daki evlerinde uyuyan 3 aylık oğullarına koştu.
Lüks araba tutkusuyla bilinen futbolcunun eşi için aldığı son modeli cip ise 'Yok böyle jest' yorumunu yaptırdı.
Aracın değeri ise, performans bazlı olarak 1.9 - 2.5 milyon TL arasında değişiyor...