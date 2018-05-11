Hadise'den Serhat Akın'a sert sözler: "Uzaktan adamsın ama adamlıktan uzaksın"

"Uzaktan adamsın adamlıktan uzaksın" notunu paylaşan şarkıcı altına şunları yazdı:



''Cevap vermem normalde ama tekrarlıyorum kadının bu kadar şiddet gördüğü bir dönemde, kadınların kızların susmadan seslerini yükseltmeleri gerekirken ben de susamam ve sesimi duyurmalıyım!



Ben bu konuda ne kadar sesimi yükseltsem o kadar da bu "kadına şiddet" benim üzerimden yapılmaya devam ediliyor. Sesimi yükseltiyorum diye mi? Kadınlara korkmayın konuşun diyorum diye mi?