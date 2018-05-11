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    11 Mayıs 2018, Cuma
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    Hadise'den Serhat Akın'a sert sözler: "Uzaktan adamsın ama adamlıktan uzaksın"

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