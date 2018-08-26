Göztepe - Fenerbahçe maçı capsleri - Galeri - Fotomaç
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Göztepe - Fenerbahçe maçı capsleri
26 Ağustos 2018 Pazar, 12:08:53
Güncelleme: 12:09:50
Göztepe - Fenerbahçe maçı capsleri
Göztepe, Fenerbahçe'yi Halil Akbunar'ın enfes golüyle 1-0 yendi. Sosyal medyada Halil'in golüne övgü, Volkan Demirel'e ise yergi vardı. İşte o eğlenceli paylaşımlar...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Göztepe - Fenerbahçe maçı capsleri
Göztepe - Fenerbahçe maçı capsleri
Göztepe - Fenerbahçe maçı capsleri
Göztepe - Fenerbahçe maçı capsleri