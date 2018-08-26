Göztepe - Fenerbahçe maçı capsleri - Galeri - Fotomaç
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    26 Ağustos 2018, Pazar
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    Göztepe - Fenerbahçe maçı capsleri

    26 Ağustos 2018 Pazar, 12:08:53 Güncelleme: 12:09:50
    Göztepe - Fenerbahçe maçı capsleri
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    Göztepe - Fenerbahçe maçı capsleri

    Göztepe, Fenerbahçe'yi Halil Akbunar'ın enfes golüyle 1-0 yendi. Sosyal medyada Halil'in golüne övgü, Volkan Demirel'e ise yergi vardı. İşte o eğlenceli paylaşımlar...

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Göztepe - Fenerbahçe maçı capsleri
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    Göztepe - Fenerbahçe maçı capsleri
    Göztepe - Fenerbahçe maçı capsleri
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    Göztepe - Fenerbahçe maçı capsleri
    Göztepe - Fenerbahçe maçı capsleri
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    Göztepe - Fenerbahçe maçı capsleri
    Göztepe - Fenerbahçe maçı capsleri
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    • 9
    Göztepe - Fenerbahçe maçı capsleri
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