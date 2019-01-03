Fenerbahçenin gözdesi Ighalonun sarayı! Böylesi yok... - Galeri - Fotomaç
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Fenerbahçe'nin gözdesi Ighalo'nun sarayı! Böylesi yok...
Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin talip olduğu Nijeryalı futbolcu Odion Ighalo bu kez futboluyla değil muhteşem konağıyla gündemde...
3 Ocak 2019 Perşembe, 09:47:48
Güncelleme: 09:50:47
Fenerbahçe'nin gözdesi Odion Ighalo'nun muhteşem konağı görenleri şaşkına uğratıyor...
GALERİ DEVAM EDİYOR
29 yaşındaki forvetin Nijerya'da Lekki'de bulunan görkemli evi adeta göz kamaştırıyor.
Konağın içinde bir futbol sahası ve muhteşem dekorlara sahip havuz da yer alıyor.
İşte Ighalo'nun muhteşem evinden fotoğraflar...