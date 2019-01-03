Fenerbahçenin gözdesi Ighalonun sarayı! Böylesi yok... - Galeri - Fotomaç
03 Ocak 2019, Perşembe
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Fenerbahçe'nin gözdesi Ighalo'nun sarayı! Böylesi yok...

Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin talip olduğu Nijeryalı futbolcu Odion Ighalo bu kez futboluyla değil muhteşem konağıyla gündemde...

3 Ocak 2019 Perşembe, 09:47:48 Güncelleme: 09:50:47
Fenerbahçenin gözdesi Ighalonun sarayı! Böylesi yok...

Fenerbahçe'nin gözdesi Odion Ighalo'nun muhteşem konağı görenleri şaşkına uğratıyor...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçenin gözdesi Ighalonun sarayı! Böylesi yok...

29 yaşındaki forvetin Nijerya'da Lekki'de bulunan görkemli evi adeta göz kamaştırıyor.

Fenerbahçenin gözdesi Ighalonun sarayı! Böylesi yok...

Konağın içinde bir futbol sahası ve muhteşem dekorlara sahip havuz da yer alıyor.

Fenerbahçenin gözdesi Ighalonun sarayı! Böylesi yok...

İşte Ighalo'nun muhteşem evinden fotoğraflar...

Fenerbahçenin gözdesi Ighalonun sarayı! Böylesi yok...
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