İngiliz boks efsanelerinden Chris Eubank'ın Londra'da bir mağazaya girmeden önce başvurduğu yöntem İngiliz basınnın dikkatinden kaçmadı.
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Efsane boksör 5 lira ödememek için bunu yaptı!
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16o bin pound (1 milyon 100 bin lira) değerindeki Bentley marka aracıyla Londra'da görüntülenen Eubank, otomobili kaldırıma park ettikten sonra sileceğin altına sahte park makbuzu koydu.
Efsane boksör 5 lira ödememek için bunu yaptı!
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51 yaşındaki eski boksör yüksek etiket fiyatlarıyla bilinen mağazada bir süre alışveriş yaptıktan sonra aracına binerek oradan uzaklaştı.
Efsane boksör 5 lira ödememek için bunu yaptı!
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Eubank'ın 5 liralık park ücretinden yırtmak için başvurduğu bu yöntem Ada basını tarafından "Londra'nın en pahalı mağazalarından birinde para harcayacak durumdayken ve lüks bir araba kullanıyorken böyle ucuz bir yönteme başvurdu" sözleriyle eleştirildi.
Efsane boksör 5 lira ödememek için bunu yaptı!
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Chris Eubank'ın görüntülendiği caddede bir aracın saatlik park ücreti 30 lira, on dakikalık park ücreti ise 5 lira.