Efsane boksör 5 lira ödememek için bunu yaptı!

Eubank'ın 5 liralık park ücretinden yırtmak için başvurduğu bu yöntem Ada basını tarafından "Londra'nın en pahalı mağazalarından birinde para harcayacak durumdayken ve lüks bir araba kullanıyorken böyle ucuz bir yönteme başvurdu" sözleriyle eleştirildi.