Dusko Tosic - Jelena Karleusa ihanet skandalına bir yenisi eklendi!
Sırp futbolcu Dusko Tosic ile eşi Jelena Karleusa'nın başrolündeki ihanet skandalına bir yenisi eklendi. Sırp basını Karleusa'nın Boşnak futbolcu Ognjen Vranjes'le yasak aşk yaşadığını iddia etmişti. Dün ise Tosic'in, evli ve çocuklu Jovana Djordjevic'e sosyal medyada flört mesajları attığı öne sürüldü.
29 Ocak 2019 Salı, 10:00:48
Güncelleme: 10:03:39
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Beşiktaş'ın eski yıldızı Dusko Tosic ile şarkıcı eşi Jelena Karleusa'nın evliliği hakkındaki skandal iddiaların ardı arkası kesilmiyor.
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Tosic'in Sırp model Sofija Milosevic ile yasak aşk yaşadığını öne süren Sırp basını, ardından da Karleusa'nın Boşnak futbolcu Ognjen Vranjes ile görüntülü konuşma esnasında çekilen '+18'lik görüntülerini manşete taşımıştı.
Ancak eski yenge, Tosic'i aldattığı haberlerini jet hızıyla yalanladı.
Karleusa, Çin'de forma giyen eşi ve kızlarıyla sosyal medyada mutluluk pozları verse de yine Kurir'in iddiasına göre madalyonun diğer yüzündeki gerçek başkaydı.
Takvim'in haberine göre; Tosic'in, bu kez de Lazio'da forma giyen Filip Djordjevic'in eşi Jovana Djordjevic'e kancayı taktığı belirtildi.