Dünya bu kadını konuşuyor! - Fotomaç
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Dünya bu kadını konuşuyor!
Ukrayna, Euro 2020 elemelerinde Lviv'de konuk ettiği Sırbistan'ı 5-0 ile bozguna uğratırken karşılaşmanın sonunda çok konuşulacak bir olay yaşandı.
10 Haziran 2019 Pazartesi 11:30
Ukrayna, Euro 2020 elemelerinde Lviv'de konuk ettiği Sırbistan'ı 5-0 ile bozguna uğrattı.
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Karşılaşmanın ardından çok konuşulacak bir olay yaşandı.
Güzel sunucu maç sonrası Oleksandr Zinchenko ile bir röportaj gerçekleştirdi.
Ev sahibi ekibin Manchester City'de forma giyen yıldız oyuncusu Oleksandr Zinchenko, maçın ardından kendisiyle röportaj gerçekleştiren Futbol 1 ve Futbol 2 kanallarının muhabiri Vlada Sedan'ı öptü.
Sedan, Zinchenko'nun bu hareketi sonrası önce güldü, sonra da utanarak yüzünü kapattı.