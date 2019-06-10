Dünya bu kadını konuşuyor!

Ukrayna, Euro 2020 elemelerinde Lviv'de konuk ettiği Sırbistan'ı 5-0 ile bozguna uğratırken karşılaşmanın sonunda çok konuşulacak bir olay yaşandı.

10 Haziran 2019 Pazartesi 11:30 BU GALERİYİ PAYLAŞ





