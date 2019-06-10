Dünya bu kadını konuşuyor! - Fotomaç
10 Haziran 2019, Pazartesi
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Dünya bu kadını konuşuyor!

Ukrayna, Euro 2020 elemelerinde Lviv'de konuk ettiği Sırbistan'ı 5-0 ile bozguna uğratırken karşılaşmanın sonunda çok konuşulacak bir olay yaşandı.
10 Haziran 2019 Pazartesi 11:30
Dünya bu kadını konuşuyor!

Ukrayna, Euro 2020 elemelerinde Lviv'de konuk ettiği Sırbistan'ı 5-0 ile bozguna uğrattı.

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Dünya bu kadını konuşuyor!

Karşılaşmanın ardından çok konuşulacak bir olay yaşandı.

Dünya bu kadını konuşuyor!

Güzel sunucu maç sonrası Oleksandr Zinchenko ile bir röportaj gerçekleştirdi.

Dünya bu kadını konuşuyor!

Ev sahibi ekibin Manchester City'de forma giyen yıldız oyuncusu Oleksandr Zinchenko, maçın ardından kendisiyle röportaj gerçekleştiren Futbol 1 ve Futbol 2 kanallarının muhabiri Vlada Sedan'ı öptü.

Dünya bu kadını konuşuyor!

Sedan, Zinchenko'nun bu hareketi sonrası önce güldü, sonra da utanarak yüzünü kapattı.

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