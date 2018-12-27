Arda Turan şimdi yandı! Berkaydan flaş karar... - Galeri - Fotomaç
Spor dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?
BİZE ULAŞIN
Arda Turan şimdi yandı! Berkay'dan flaş karar...
Şarkıcı Berkay ile futbolcu Arda Turan arasında bir gece kulübünde yaşanan ve devamında özel bir hastanede devam eden olayla ilgili yeni gelişme...
27 Aralık 2018 Perşembe, 12:40:01
Güncelleme: 12:59:43
Şarkıcı Berkay, Medipol Başakşehir futbolcusu Arda Turan'a tazminat davası açacağını söyledi. İşte o sözler ve yaşanan son gelişmelere dair detaylar...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Arda Turan'dan aldığı darbe sonrası bıçak altına yatmak zorunda kalan ve burnundan ameliyat olan şarkıcı isyan etti ve şunları söyledi:
"Olay yüzünden 14 konsere gidemedim. Büyük bir telekomünikasyon şirketiyle yaptığım anlaşmam iptal oldu."
'ORADA BENİM ÇOCUĞUMUN HAKKI VAR'
"Çıkamadığım sahnelerimin parasını toplu olarak almıştım ama şirketim zarara uğradı. Bunlar çok ciddi rakamlar. Orada benim çocuğumun hakkı var" diyerek sitem etti.
İstanbul Emirgan'daki gece kulübünde Arda Turan ile şarkıcı Berkay Şahin arasında yaşanan olaya ilişkin iddianame, İstanbul 41. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.