Arda Turan ve Aslıhan Doğan'ın nikahının detayları
Medipol Başakşehir'de forma giyen milli futbolcu Arda Turan; önceki gün 2.5 yıllık sevgilisi Aslıhan Doğan ile Beykoz Çubuklu'daki Vadi Konakları'nda yapılan nikah töreni ile dünyaevine girdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın da katıldığı törenden çok özel detaylar... (Günaydın)
- Akşam saatlerindeki nikah törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, sivil plakalı bir araçla geldi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'ın kıydığı nikahta Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arda Turan'ın nikah şahidi oldu.
- Nikah törenine başta Arda Turan'ın kardeşi Okan Turan ve çok yakın akrabaları olmak üzere; Başakşehir Kulüp Başkanı Göksel Gümüşdağ, Abdullah Avcı, Emre Belözoğlu, Sarıhan Gusto'nun sahibi Cemal Sarıhan katıldı.
- Zeytin Dalı Operasyonu nedeniyle özellikle çok sade olmasına dikkat edilen nikah töreninde müzik çalınmadı, düğün pastası kesilmedi.
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, tören sonrası gelin Aslıhan Doğan'a bilezik taktı.
Doğan'a, nikah kıyılırken, yakın arkadaşı Mina Başaran'ın hayatını uçak kazasında kaybettiği söylenmedi.
Nikah sonrasında Instagram hesabından bir fotoğraf paylaşan Arda Turan, "Bizim için dua eden ve tebrik eden herkese çok teşekkür ederiz" dedi.
DÜĞÜN TARİHİ BELLİ DEĞİL
Afrin harekatında şehit düşen askerlerimize çok üzüldüğünü belirterek "Savaş varken düğün olmaz" diyen Arda Turan ve eşi Aslıhan Doğan'ın düğün tarihi belli değil. Çiftin henüz netleşmemiş bir tarihte bir eğlence veya düğün yapmak istedikleri iddia ediliyor.
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