Arda Turan ve Aslıhan Doğan'ın nikahının detayları

Nikah sonrasında Instagram hesabından bir fotoğraf paylaşan Arda Turan, "Bizim için dua eden ve tebrik eden herkese çok teşekkür ederiz" dedi.

DÜĞÜN TARİHİ BELLİ DEĞİL

Afrin harekatında şehit düşen askerlerimize çok üzüldüğünü belirterek "Savaş varken düğün olmaz" diyen Arda Turan ve eşi Aslıhan Doğan'ın düğün tarihi belli değil. Çiftin henüz netleşmemiş bir tarihte bir eğlence veya düğün yapmak istedikleri iddia ediliyor.