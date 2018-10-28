Arda Turan 41 tane koç kestirdi! - Galeri - Fotomaç
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    28 Ekim 2018, Pazar
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    Arda Turan 41 tane koç kestirdi!

    Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan, geçtiğimiz perşembe günü Nişantaşı'nda bulunan bir hastanede doğum yapmıştı.
    28 Ekim 2018 Pazar, 12:47:08 Güncelleme: 12:49:49
    Arda Turan 41 tane koç kestirdi!

    Oğullarına Arda Hamza adını veren çiftin 41 tane koç kestirdiği iddia edildi.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Arda Turan 41 tane koç kestirdi!

    Posta'dan Eylem İpek Şafak'ın haberine göre; Doğum sırasında da eşinin yanında olan ve onu yalnız bırakmayan Turan, kestirdiği koç etlerini ihtiyaç sahiplerine dağıttı.

    Arda Turan 41 tane koç kestirdi!

    Ünlü futbolcu doğumdan sonra şu açıklamalarda bulunmuştu;

    Arda Turan 41 tane koç kestirdi!

    "Çocuk çok iyi çok şükür. İnşallah vatana millete hayırlı olur. Enteresan bir his. Çok ufak."

    Arda Turan 41 tane koç kestirdi!

    "Korku, üstüne titreme başka bir hissiyat. 3 kilo doğdu. Aslıhan'dan müthiş performans. Aslıhan çok güçlü bir kadın."

    Arda Turan 41 tane koç kestirdi!

    "İnsan hiç hissetmediği bir şeyi hissediyor. Doğuma girmeyecektim Aslıhan son anda 'gel ' dedi. Girdim."

    Arda Turan 41 tane koç kestirdi!

    "İnsan o filmlerdeki gibi sarılı bir bebek çıkacak sanıyor. Çıkan bambaşka bir şey. Çok değişik bir his."

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