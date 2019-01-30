Arda - Berkay davasında şok ifadeler ortaya çıktı! Aylık kazançları şaşırttı...
Arda Turan ile Berkay Şahin arasında yaşanan kavgaya ilişkin ilk duruşma başladı. Duruşmada Turan'ın avukatları duruşmanın içeriğinin yasaklanması talebinde bulundu. Mahkeme Turan'ın talebini reddetti. Arda'yla Berkay'ın ifadeleri ise bomba cinsten...
Arda Turan ile Berkay Şahin, 3 ay önce Emirgan'da gittikleri eğlence mekanında kavga etmişti. Olaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede müşteki şüpheli olarak yer alan Turan hakkında "cinsel taciz", "kasten yaralama", "Korku, kaygı veya panik oluşturabilecek tarzda silahla ateş etme", "ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından 12,5 yıla kadar, müşteki şüpheli Berkay Şahin hakkında da "hakaret" suçundan 2 yıla kadar hapis cezası istenmişti.
ARDA ARKA KAPIDAN BERKAY ÖN KAPIDAN
Duruşmanın yapılacağı salona Arda Turan arka kapıdan alınırken, Berkay Şahin ise eşi Özlem Şahin ile birlikte ön kapıdan giriş yaptı. Şahin ve eşi ile arkalarında oturan Turan'ın arasına bir güvenlik görevlisinin oturtulması dikkat çekti. Tarafların yan yana gelmemesine özen gösterildiği görüldü.