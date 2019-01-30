Arda - Berkay davasında şok ifadeler ortaya çıktı! Aylık kazançları şaşırttı... - Fotomaç
30 Ocak 2019, Çarşamba
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Arda - Berkay davasında şok ifadeler ortaya çıktı! Aylık kazançları şaşırttı...

Arda Turan ile Berkay Şahin arasında yaşanan kavgaya ilişkin ilk duruşma başladı. Duruşmada Turan'ın avukatları duruşmanın içeriğinin yasaklanması talebinde bulundu. Mahkeme Turan'ın talebini reddetti. Arda'yla Berkay'ın ifadeleri ise bomba cinsten...

30 Ocak 2019 Çarşamba, 12:08:21 Güncelleme: 12:25:43
Arda - Berkay davasında şok ifadeler ortaya çıktı! Aylık kazançları şaşırttı...

Arda Turan ile Berkay Şahin, 3 ay önce Emirgan'da gittikleri eğlence mekanında kavga etmişti. Olaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede müşteki şüpheli olarak yer alan Turan hakkında "cinsel taciz", "kasten yaralama", "Korku, kaygı veya panik oluşturabilecek tarzda silahla ateş etme", "ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından 12,5 yıla kadar, müşteki şüpheli Berkay Şahin hakkında da "hakaret" suçundan 2 yıla kadar hapis cezası istenmişti.

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Arda - Berkay davasında şok ifadeler ortaya çıktı! Aylık kazançları şaşırttı...

ADLİYEYE KORUMA ORDUSUYLA GELDİ
Ünlü şarkıcı Berkay Şahin ve eşi Özlem Ada Şahin duruşma için İstanbul Adliyesine koruma ordusuyla geldi. Duruşma saat 10.00 sıralarında başladı.

Arda - Berkay davasında şok ifadeler ortaya çıktı! Aylık kazançları şaşırttı...

ARDA TURAN'IN TALEBİ REDDEDİLDİ
Duruşmada Arda Turan'ın avukatları duruşmanın içeriğinin yasaklanması talebinde bulundu. Berkay Şahin ve eşi Özlem Şahin ise bu talebin reddini talep etti. Mahkeme Arda Turan'ın talebini reddederek savunmasını sordu.

Arda - Berkay davasında şok ifadeler ortaya çıktı! Aylık kazançları şaşırttı...

ARDA ARKA KAPIDAN BERKAY ÖN KAPIDAN
Duruşmanın yapılacağı salona Arda Turan arka kapıdan alınırken, Berkay Şahin ise eşi Özlem Şahin ile birlikte ön kapıdan giriş yaptı. Şahin ve eşi ile arkalarında oturan Turan'ın arasına bir güvenlik görevlisinin oturtulması dikkat çekti. Tarafların yan yana gelmemesine özen gösterildiği görüldü.

Arda - Berkay davasında şok ifadeler ortaya çıktı! Aylık kazançları şaşırttı...

BERKAY'IN AYLIK KAZANCI BİN LİRAYMIŞ
Duruşmada kimlik tespiti yapılan Arda Turan, aylık gelirinin 300 bin lira olduğunu söylerken, şarkıcı olduğunu belirten Berkay Şahin ise bin lira aylık geliri olduğunu ifade etti.

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