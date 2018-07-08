Galatasaray'a 20'lik süper sambacı: Andrey Ramos

8 Temmuz 2018 Pazar, 01:07:21
Güncelleme: 01:25:42
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Galatasaray'a 20'lik süper sambacı
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İsviçre kampı öncesinde Rusya'da bazı Dünya Kupası maçlarını yerinde izleyen Fatih Terim, burada birçok eski futbolcu, menajer ve kulüp yetkilisiyle bir araya geldi.
Galatasaray'a 20'lik süper sambacı
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Bunlardan biri de futbolu bırakan Brezilya futbolunun efsane ismi Juninho Pernambucano'ydu. Juninho, 8 numara arayan İmparator'a Vasco da Gama'da oynayan 20 yaşındaki Andrey Ramos'u önerdi, "Transferine aracı olabilirim" dedi.
Galatasaray'a 20'lik süper sambacı
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Terim, oyuncuyu iyi tanıdığını söyleyip, yeniden görüşmek için Juninho ile sözleşti. Andrey'in şartları araştırılıyor.
Galatasaray'a 20'lik süper sambacı
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Vasco Da Gama'da 5 lig maçında 3 gol atıp 1 asist yapan Andrey Ramos, birçok Avrupa devinin yakın takibinde.