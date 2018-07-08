Galatasaraya 20lik süper sambacı: Andrey Ramos - Galeri - Fotomaç
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    08 Temmuz 2018, Pazar
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    Galatasaray'a 20'lik süper sambacı: Andrey Ramos

    8 Temmuz 2018 Pazar, 01:07:21 Güncelleme: 01:25:42
    Galatasaray'a 20'lik süper sambacı
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    • 5
    Galatasaraya 20lik süper sambacı

    İsviçre kampı öncesinde Rusya'da bazı Dünya Kupası maçlarını yerinde izleyen Fatih Terim, burada birçok eski futbolcu, menajer ve kulüp yetkilisiyle bir araya geldi.

    Galatasaray'a 20'lik süper sambacı
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    • 5
    Galatasaraya 20lik süper sambacı

    Bunlardan biri de futbolu bırakan Brezilya futbolunun efsane ismi Juninho Pernambucano'ydu. Juninho, 8 numara arayan İmparator'a Vasco da Gama'da oynayan 20 yaşındaki Andrey Ramos'u önerdi, "Transferine aracı olabilirim" dedi.

    Galatasaray'a 20'lik süper sambacı
    • 3
    • 5
    Galatasaraya 20lik süper sambacı

    Terim, oyuncuyu iyi tanıdığını söyleyip, yeniden görüşmek için Juninho ile sözleşti. Andrey'in şartları araştırılıyor.

    Galatasaray'a 20'lik süper sambacı
    • 4
    • 5
    Galatasaraya 20lik süper sambacı

    Vasco Da Gama'da 5 lig maçında 3 gol atıp 1 asist yapan Andrey Ramos, birçok Avrupa devinin yakın takibinde.

    Galatasaray'a 20'lik süper sambacı
    • 5
    • 5
    Galatasaraya 20lik süper sambacı
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