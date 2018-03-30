Zinedine Zidane 8 oyuncunun biletini kesti
Bu sezon La Liga'da istediği sonuçları alamayan Real Madrid'de gelecek sezonun kadrosu şekilleniyor. İspanya La Liga'da bu sezon arzuladığı sonuçları alamayan ve ligde Barcelona'nın 15 puan arkasında kalan Real Madrid'de teknik direktör Zinedine Zidane önümüzdeki sezonun kadro planlamasını yapmaya başladı.
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