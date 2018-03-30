Zinedine Zidane 8 oyuncunun biletini kesti

21 yaşındaki İspanyol futbolcu bu sezon İspanya La Liga ve Kral Kupası'nda tamamı ilk 11 olmak üzere toplam 6 maça çıktı. Ancak İspanyol oyuncu gösterdiği performansla Zidane'ın beklentilerini karşılayamadı. Fransız teknik direktör önümüzdeki sezon Vallejo'yu kadrosunda düşünmüyor.