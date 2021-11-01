Tuvana Türkay: Elimi tutan alır!

'Yasemin Şefik +1' podcast programının bu haftaki konuğu Tuvana Türkay oldu. Özel ses tasarımıyla bir mekandaymış gibi geçen programda Tuvana Türkay, ilginç açıklamaları ve kahkaha dolu yorumlarıyla dinleyenleri şaşırttı. 2.6 milyon takipçisi olan Tuvana Türkay 'Çok takipçim var. Çağırsam bir tanesi gelmez. Önemli olan rakamlar değil' yorumunu yaptı. Yasemin Şefik'in 'Kaç yıl oldu oyunculuk?' sorusu üzerine oyuncu şu yanıtı verdi; '21 yıldır sanat hayatının içindeyim. 9 yaşımda başladım. Annem beni bir ajansa kaydettirmişti. Reklam filmi için çağırdılar. İlk orada oynamıştım. Reklamlarla devam ettim.' '17 yaşında ilk dizimde oynadım. Benim müzik hayatım da çocukken başladı. Hiç kimse bana önüme kırmızı halı sererek iş getirmedi. Ben hep kendi tırnaklarımla geldim. Herkes kıymet verip bir iş çıkarmaya çalışıyor. Emek veriliyor. Mesela çok istediğim bir rol var. 'Başka biriyle görüşüyor musunuz?' diye sorarım. Bir şeyi ne kadar istediğimi gözümden alev çıkar belli ederim. 'ELİMİ TUTAN ALIR' Tuvana Türkay, bir sosyal medya hesabından kendisi hakkında yapılan paylaşıma isyan etti. Estetiksiz fotoğraflarının yayınladığı gönderide kullanılan ifadeler ünlü oyuncuyu adeta çileden çıkardı. 'NEDEN HALA BENİMLE UĞRAŞIYORSUNUZ?' 'Burnumu yaptırdığımı çocuk gibi sevinerek röportajımda kendim dile getirmiştim. Neden hala uğraşıyorsunuz anlamış değilim. Görselimi sunup eleştirmeniz inanın ki beni üzmez...' 'YETER BE KARDEŞİM!'