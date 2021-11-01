Tuvana Türkay: Elimi tutan alır!

"17 yaşında ilk dizimde oynadım. Benim müzik hayatım da çocukken başladı. Hiç kimse bana önüme kırmızı halı sererek iş getirmedi. Ben hep kendi tırnaklarımla geldim. Herkes kıymet verip bir iş çıkarmaya çalışıyor. Emek veriliyor. Mesela çok istediğim bir rol var. 'Başka biriyle görüşüyor musunuz?' diye sorarım. Bir şeyi ne kadar istediğimi gözümden alev çıkar belli ederim.