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Tuvana Türkay: Elimi tutan alır!

Ünlü oyuncu Tuvana Türkay katıldığı bir podcast programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Başarılı oyuncu yaptığı açıklamada "Duygusal olduğumu karşı taraf anlar. Elimi tutan alır" dedi.

Tuvana Türkay: Elimi tutan alır!

Tuvana Türkay isyan etti! Yeter be kardeşim

'Yasemin Şefik +1' podcast programının bu haftaki konuğu Tuvana Türkay oldu. Özel ses tasarımıyla bir mekandaymış gibi geçen programda Tuvana Türkay, ilginç açıklamaları ve kahkaha dolu yorumlarıyla dinleyenleri şaşırttı.

Tuvana Türkay isyan etti! Yeter be kardeşim

2.6 milyon takipçisi olan Tuvana Türkay "Çok takipçim var. Çağırsam bir tanesi gelmez. Önemli olan rakamlar değil" yorumunu yaptı.

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Tuvana Türkay isyan etti! Yeter be kardeşim

Yasemin Şefik'in "Kaç yıl oldu oyunculuk?" sorusu üzerine oyuncu şu yanıtı verdi; "21 yıldır sanat hayatının içindeyim. 9 yaşımda başladım. Annem beni bir ajansa kaydettirmişti. Reklam filmi için çağırdılar. İlk orada oynamıştım. Reklamlarla devam ettim."

Tuvana Türkay isyan etti! Yeter be kardeşim

"17 yaşında ilk dizimde oynadım. Benim müzik hayatım da çocukken başladı. Hiç kimse bana önüme kırmızı halı sererek iş getirmedi. Ben hep kendi tırnaklarımla geldim. Herkes kıymet verip bir iş çıkarmaya çalışıyor. Emek veriliyor. Mesela çok istediğim bir rol var. 'Başka biriyle görüşüyor musunuz?' diye sorarım. Bir şeyi ne kadar istediğimi gözümden alev çıkar belli ederim.

Tuvana Türkay isyan etti! Yeter be kardeşim

"ELİMİ TUTAN ALIR"
Türkay ilişkilerle ilgili olarak ise "Hiç istemez gibi görünürüm. Duygusal olduğumu karşı taraf anlar. Elimi tutan alır" şeklinde konuştu. Düet teklifleri gelmiyor mu sorusuna esprili bir cevap veren Türkay; "Düet teklifinden çok diyet teklifi geliyor" dedi.

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