Uzun zaman sonra 14 yaş altı çocuklar sokağa çıktı!
Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 14 yaş altı çocuklar, uzun bir aradan sonra ilk defa sokağa çıktı.
İSTANBUL
İstanbul'da yeni tip corona virüsü (Covid-19) nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 14 yaş altı çocuklar, 11.00-15.00 saatlerinde getirilen serbestlik ile uzun bir aradan sonra dışarı çıktı. Parklar ve sahiller doldu taştı.
EDİRNE
Edirne'de saat 11.00'den itibaren aileleri ile sokağa çıkan çocuklar, sosyal mesafe kuralına uygun bir şekilde park ve yeşil alanlara koştu.
KIRKLARELİ
Kırklareli'nde de birçok çocuk anne ve babalarıyla dışarıya çıkarak park ve yeşil alanları doldurdu.
TEKİRDAĞ
Tekirdağ'da aileleriyle dışarı çıkan çocuklar parklarda ve yeşil alanlarda oyun oynadı ve eğlenceli zaman geçirdi.