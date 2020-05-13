Uzun zaman sonra 14 yaş altı çocuklar sokağa çıktı! - Son dakika Haberler haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
13 Mayıs 2020, Çarşamba
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Haberler Galeri Uzun zaman sonra 14 yaş altı çocuklar sokağa çıktı!

Uzun zaman sonra 14 yaş altı çocuklar sokağa çıktı!

Corona virüsü salgını sebebiyle 14 yaş altı çocuklar uzun zaman evlerinde kalmak zorunda kaldılar. Normalleşme sürecinin başlamasıyla bu yasak esnetildi. 14 yaş altı çocuklar bugün sokağa çıktılar. Türkiye'nin dört bir yanı çocuk cıvıltılarıyla yankılandı.
13 Mayıs 2020 Çarşamba 15:29 Güncelleme: 13.05.2020 15:29
Uzun zaman sonra 14 yaş altı çocuklar sokağa çıktı!

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 14 yaş altı çocuklar, uzun bir aradan sonra ilk defa sokağa çıktı.

İSTANBUL

İstanbul'da yeni tip corona virüsü (Covid-19) nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 14 yaş altı çocuklar, 11.00-15.00 saatlerinde getirilen serbestlik ile uzun bir aradan sonra dışarı çıktı. Parklar ve sahiller doldu taştı.

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Uzun zaman sonra 14 yaş altı çocuklar sokağa çıktı!

İZMİR

İzmir'de, hafta sonu sokağa çıkan 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşların ardından sokağa çıkma kısıtlaması geçici olarak kaldırılan minikler, park ve bahçelerde eğlenmeyi tercih etti.

Uzun zaman sonra 14 yaş altı çocuklar sokağa çıktı!

ANTALYA

Antalya'da saat 11.00'den itibaren aileleri ile sokağa çıkan çocuklar, sosyal mesafe kuralına uygun şekilde park ve yeşil alanlara koştu.

Uzun zaman sonra 14 yaş altı çocuklar sokağa çıktı!

YOZGAT

Yozgat'ta bisiklet ve patenlerini alan çocuklar, sokak ve parklarda gönüllerince eğlendi.

Uzun zaman sonra 14 yaş altı çocuklar sokağa çıktı!

EDİRNE

Edirne'de saat 11.00'den itibaren aileleri ile sokağa çıkan çocuklar, sosyal mesafe kuralına uygun bir şekilde park ve yeşil alanlara koştu.

KIRKLARELİ

Kırklareli'nde de birçok çocuk anne ve babalarıyla dışarıya çıkarak park ve yeşil alanları doldurdu.

TEKİRDAĞ

Tekirdağ'da aileleriyle dışarı çıkan çocuklar parklarda ve yeşil alanlarda oyun oynadı ve eğlenceli zaman geçirdi.

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