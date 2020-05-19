Tüm Türkiye saat 19.19'da balkonlara çıkarak İstiklal Marşı'nı okudu

YURDUN DÖRT BİR YANINDA TEK SES TEK NEFES

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda da saat 21.00'de tüm Türkiye evlerinin balkon ve pencerelerine çıkarak İstiklal Marşı'nı okumuştu. Statlarda da İstiklal Marşı çalınmıştı. Yurdun dört bir tarafında seyrine doyum olmaz görüntüler ortaya çıkmıştı.