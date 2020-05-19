Tüm Türkiye saat 19.19'da balkonlara çıkarak İstiklal Marşı'nı okudu
Yeni tip corona virüsü (Covid-19) önlemleri kapsamında alanlarda kutlanamayan 19 Mayıs coşkusu balkonlara taşındı. Başkan Erdoğan'ın dünkü kabine toplantısının ardından yaptığı, "Saat 19.19'da statlarımız aydınlatılarak İstiklal Marşı yayını yapılacaktır. Milletimizi evlerinin pencerelerinden İstiklal Marşı'nı okumaya davet ediyoruz.'' çağrısının ardından Türk bayraklarıyla donatılan balkon ve pencerelere çıkan vatandaşlar, saat 19.19'da bir ağızdan İstiklal Marşı'nı okudu.
YURDUN DÖRT BİR YANINDA TEK SES TEK NEFES
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda da saat 21.00'de tüm Türkiye evlerinin balkon ve pencerelerine çıkarak İstiklal Marşı'nı okumuştu. Statlarda da İstiklal Marşı çalınmıştı. Yurdun dört bir tarafında seyrine doyum olmaz görüntüler ortaya çıkmıştı.