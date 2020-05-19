Tüm Türkiye saat 19.19'da balkonlara çıkarak İstiklal Marşı'nı okudu - Son dakika Haberler haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
19 Mayıs 2020, Salı
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Haberler Galeri Tüm Türkiye saat 19.19'da balkonlara çıkarak İstiklal Marşı'nı okudu

Tüm Türkiye saat 19.19'da balkonlara çıkarak İstiklal Marşı'nı okudu

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) önlemleri kapsamında alanlarda kutlanamayan 19 Mayıs coşkusu balkonlara taşındı. Başkan Erdoğan'ın dünkü kabine toplantısının ardından yaptığı, "Saat 19.19'da statlarımız aydınlatılarak İstiklal Marşı yayını yapılacaktır. Milletimizi evlerinin pencerelerinden İstiklal Marşı'nı okumaya davet ediyoruz.'' çağrısının ardından Türk bayraklarıyla donatılan balkon ve pencerelere çıkan vatandaşlar, saat 19.19'da bir ağızdan İstiklal Marşı'nı okudu.

19 Mayıs 2020 Salı 19:54 Güncelleme: 19.05.2020 19:54
Tüm Türkiye saat 19.19'da balkonlara çıkarak İstiklal Marşı'nı okudu

İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından ellerindeki bayrakları sallayan vatandaşlardan bazıları, alkışlar eşliğinde marşlar seslendirdi.

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Tüm Türkiye saat 19.19'da balkonlara çıkarak İstiklal Marşı'nı okudu

YURDUN DÖRT BİR YANINDA TEK SES TEK NEFES

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda da saat 21.00'de tüm Türkiye evlerinin balkon ve pencerelerine çıkarak İstiklal Marşı'nı okumuştu. Statlarda da İstiklal Marşı çalınmıştı. Yurdun dört bir tarafında seyrine doyum olmaz görüntüler ortaya çıkmıştı.

Tüm Türkiye saat 19.19'da balkonlara çıkarak İstiklal Marşı'nı okudu

Benzer tablolar bu akşam saat 19.19'da yaşandı. Balkon ve pencerelerden Türk bayrakları açan vatandaşlar hep bir ağızdan İstiklal Marşı okudu. İşte o görüntüler...

Tüm Türkiye saat 19.19'da balkonlara çıkarak İstiklal Marşı'nı okudu
Tüm Türkiye saat 19.19'da balkonlara çıkarak İstiklal Marşı'nı okudu
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