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Haberler Galeri Süper Loto çekilişi bu akşam! MPİ-27 Haziran Süper Loto sonuçları

Süper Loto çekilişi bu akşam! MPİ-27 Haziran Süper Loto sonuçları

Milli Piyango İdaresi'nin Perşembe akşamları düzenlediği Süper Loto çekilişi bu akşam gerçekleşecek. Süper Loto 610'uncu hafta çekilişinde 1.devir yapılacak. Büyük ikramiyenin katlandığı Süper Loto çekilişinde hangi numaralar kazandıracak?

27 Haziran 2019 Perşembe 12:22
Süper Loto çekilişi bu akşam! MPİ-27 Haziran Süper Loto sonuçları

Milli Piyango İdaresi'nin Perşembe akşamları düzenlediği Süper Loto çekilişi bu akşam gerçekleşecek. Süper Loto 610'uncu hafta çekilişinde 1.devir yapılacak. Büyük ikramiyenin katlandığı Süper Loto çekilişinde hangi numaralar kazandıracak? Şans oyunlarını yakından takip edenler sonuçları da haberimizde bulabilecek.

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Süper Loto çekilişi bu akşam! MPİ-27 Haziran Süper Loto sonuçları

Süper Loto 27 Haziran çekilişinde büyük ikramiyeyi kazanan olacak mı yoksa yine devir mi yaşanacak? Süper Loto çekilişi MPİ resmi sitesinde saat 21:15'te canlı yayın olarak düzenlenecek. Süper Loto sonuçlarına ayrıca haberimizdeki linkten de ulaşabilirsiniz.

Süper Loto çekilişi bu akşam! MPİ-27 Haziran Süper Loto sonuçları

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Süper Loto çekilişi bu akşam! MPİ-27 Haziran Süper Loto sonuçları

SÜPER LOTO OYUNUNUN ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Süper Loto çekilişi bu akşam! MPİ-27 Haziran Süper Loto sonuçları

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.

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