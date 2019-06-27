Süper Loto çekilişi bu akşam! MPİ-27 Haziran Süper Loto sonuçları

Süper Loto 27 Haziran çekilişinde büyük ikramiyeyi kazanan olacak mı yoksa yine devir mi yaşanacak? Süper Loto çekilişi MPİ resmi sitesinde saat 21:15'te canlı yayın olarak düzenlenecek. Süper Loto sonuçlarına ayrıca haberimizdeki linkten de ulaşabilirsiniz.