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Süper Loto çekilişi bu akşam! MPİ-20 Haziran Süper Loto sonuçları
Şans oyunlarına gönül verenler Süper Loto kuponu dolduruyor ve akşamki çekilişi heyecanla bekliyor. Milli Piyango İdaresi'nin (MPİ) Perşembe günleri düzenlediği Süper Loto'da 609'uncu hafta çekilişi gerçekleşecek.
20 Haziran 2019 Perşembe 10:29
Güncelleme: 20.06.2019 10:29
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Şans oyunlarına gönül verenler Süper Loto kuponu dolduruyor ve akşamki çekilişi heyecanla bekliyor. Milli Piyango İdaresi'nin (MPİ) Perşembe günleri düzenlediği Süper Loto'da 609'uncu hafta çekilişi gerçekleşecek.
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Süper Loto 20 Haziran çekilişi MPİ resmi internet sitesi üzerinden saat 21:15'te canlı yayınla gerçekleşecek. Ayrıca Süper Loto çekiliş sonuçlarına haberimizdeki linkten de ulaşılabilecek. Pek Süper Loto çekilişinde bu hafta kimler talihli olacak?
İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.
Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.