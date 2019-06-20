Süper Loto çekilişi bu akşam! MPİ-20 Haziran Süper Loto sonuçları

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?



İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.