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Süper Loto çekilişi bu akşam! MPİ-13 Haziran Süper Loto sonuçları
Şans oyunlarını yakından takip edenler Süper Loto çekilişi için heyecanlı bekleyişe başladı. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından her Perşembe düzenlenen Süper Loto çekilişinde bu akşam 6 bilen çıkarak büyük ikramiyeyi kazanabilecek mi?
13 Haziran 2019 Perşembe 12:17
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Şans oyunlarını yakından takip edenler Süper Loto çekilişi için heyecanlı bekleyişe başladı. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından her Perşembe düzenlenen Süper Loto çekilişinde bu akşam 6 bilen çıkarak büyük ikramiyeyi kazanabilecek mi?
GALERİ DEVAM EDİYOR
13 Haziran'da Süper Loto 7.deviri gerçekleştirerek rekor kırıyor. Büyük ikramiyenin katlandığı Süper Loto'da 608'inci hafta çekilişi gerçekleşecek ve sonuçlar açıklandığında haberimizden sorgulanabilecek.
SÜPER LOTO SAAT KAÇTA ÇEKİLECEK?
MPİ resmi internet sitesi üzerinden bu akşam saat 21:15'te Süper Loto çekilişi canlı yayın olarak izlenebilecek.
İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.