Son dakika: İşte sokağa çıkma yasağında açık olacak yerler - Son dakika Haberler haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
10 Nisan 2020, Cuma
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Haberler Galeri Son dakika: İşte sokağa çıkma yasağında açık olacak yerler

Son dakika: İşte sokağa çıkma yasağında açık olacak yerler

Son dakika haberine göre, corona virüsü tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı kararınca 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 2 gün süreyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yayımlanan genelgeyle 10.04.2020 saat 24.00 ile 12.04.2020 tarihi saat 24.00 arasında belirlenen şehirlere vatandaşların sokağa çıkması kısıtlandı. Peki sokağa çıkma yasağının detayları neler? hangi iş yeri, işletme ve kurumlar açık olacak? İşte yanıtı...
10 Nisan 2020 Cuma 23:14
Son dakika: İşte sokağa çıkma yasağında açık olacak yerler

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "10.04.2020 tarihi saat 24:00 ile 12.04.2020 tarihi saat 24:00 arasında Büyükşehir statüsündeki 30 ilimiz (Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van) ile Zonguldak il sınırları içinde bulunan tüm vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları yasaklanmıştır. Saat 22.15 itibariyle valiliklere gönderilen genelgenin tüm detayları kamuoyu İle paylaşılacaktır" denildi.

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Son dakika: İşte sokağa çıkma yasağında açık olacak yerler

Sokağa çıkma yasağına uymayanlara, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca 3 bin 150 TL idari para cezası kesiliyor.

Son dakika: İşte sokağa çıkma yasağında açık olacak yerler

Büyükşehir statüsündeki 30 il ve Zonguldak ilinde bulunan vatandaşlar için sokağa çıkma yasağı 12 Nisan 24:00'a kadar devam edecek.

İşte sokağa çıkma yasağı süresince açık olacak yerler...


Son dakika: İşte sokağa çıkma yasağında açık olacak yerler

Ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamül ruhsatlı işyerleri.

Son dakika: İşte sokağa çıkma yasağında açık olacak yerler

Tüm sağlık ürünleri ve tıbbi malzemelerin (tıbbi maske dahil) üretiminin yapıldığı işyerleri, kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler.

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