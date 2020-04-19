Sokağa çıkma yasağının ikinci gününde 31 il sessizliğe büründü! - Son dakika Haberler haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
19 Nisan 2020, Pazar
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Haberler Galeri Sokağa çıkma yasağının ikinci gününde 31 il sessizliğe büründü!

Sokağa çıkma yasağının ikinci gününde 31 il sessizliğe büründü!

Corona virüsü nedeniyle 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Sokağa çıkma yasğının ikinci gününde 31 ilde sokaklar sessizliğe büründü. İşte o manzaralar...
19 Nisan 2020 Pazar 20:10
Sokağa çıkma yasağının ikinci gününde 31 il sessizliğe büründü!

Koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul, İzmir ve Ankara'nın da aralarında bulunduğu 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

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Sokağa çıkma yasağının ikinci gününde 31 il sessizliğe büründü!

Yasağın ikinci gününde de İstanbul'da yollar boş kalırken, D-100 Karayolu'nda az sayıda aracın yolda olduğu görüldü.

Sokağa çıkma yasağının ikinci gününde 31 il sessizliğe büründü!

Otobüs ve metrobüs duraklarında bekleyen az sayıdaki vatandaş dikkat çekti.

Sokağa çıkma yasağının ikinci gününde 31 il sessizliğe büründü!

Şirinevler'de de metrobüs durakları ve otobüs durakları da işe giden ve işten dönen memurların dışında bomboştu.

Sokağa çıkma yasağının ikinci gününde 31 il sessizliğe büründü!

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