Sayısal Loto’da 2. devir gerçekleşti! MPİ-Sayısal Loto sonuçları

Dün akşam bir Sayısal Loto çekilişi daha gerçekleşti. Her Cumartesi ve Çarşamba günleri Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından düzenlenen Sayısal Loto çekilişinde 6 bilen çıkmadı ve büyük ikramiye 2.kez devretti. Peki 29 Haziran Sayısal Loto çekilişinde hangi numaralar talihli oldu? İşte merak edilen sonuçlar…
30 Haziran 2019 Pazar 10:58
Güncelleme: 30.06.2019 11:00
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Dün akşam bir Sayısal Loto çekilişi daha gerçekleşti. Her Cumartesi ve Çarşamba günleri Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından düzenlenen Sayısal Loto çekilişinde 6 bilen çıkmadı ve büyük ikramiye 2.kez devretti. Peki 29 Haziran Sayısal Loto çekilişinde hangi numaralar talihli oldu? İşte merak edilen sonuçlar…
GALERİ DEVAM EDİYOR
Şans oyunlarını merakla takip edenler Sayısal Loto kuponu doldurdu. Sayısal Loto büyük ikramiyesine umutlarını bağlayanlar, büyük ikramiyenin kimseye çıkmamasıyla hayal kırıklığına uğradı. Peki 5,4 ve 3 bilen kaç kişi oldu? Sayısal Loto büyük ikramiyesi katlanarak ne kadara çıktı?
İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.
Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.