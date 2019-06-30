Sayısal Loto’da 2. devir gerçekleşti! MPİ-Sayısal Loto sonuçları

Dün akşam bir Sayısal Loto çekilişi daha gerçekleşti. Her Cumartesi ve Çarşamba günleri Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından düzenlenen Sayısal Loto çekilişinde 6 bilen çıkmadı ve büyük ikramiye 2.kez devretti. Peki 29 Haziran Sayısal Loto çekilişinde hangi numaralar talihli oldu? İşte merak edilen sonuçlar…

30 Haziran 2019 Pazar 10:58 Güncelleme: 30.06.2019 11:00 BU GALERİYİ PAYLAŞ





