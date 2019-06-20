Sayısal Loto sonuçları açıklandı! MPİ-19 Haziran Sayısal Loto çekilişi

Milli Piyango İdaresi'nin (MPİ) Cumartesi ve Çarşamba günleri olmak üzere haftada 2 kez düzenlediği Sayısal Loto'nun 1228'inci hafta çekilişi gerçekleşti. 19 Haziran Sayısal Loto çekilişinde büyük ikramiye hangi numaralara çıktı?