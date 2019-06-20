Sayısal Loto sonuçları açıklandı! MPİ-19 Haziran Sayısal Loto çekilişi - Son dakika Haberler haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
20 Haziran 2019, Perşembe
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Haberler Galeri Sayısal Loto sonuçları açıklandı! MPİ-19 Haziran Sayısal Loto çekilişi

Sayısal Loto sonuçları açıklandı! MPİ-19 Haziran Sayısal Loto çekilişi

Milli Piyango İdaresi'nin (MPİ) Cumartesi ve Çarşamba günleri olmak üzere haftada 2 kez düzenlediği Sayısal Loto'nun 1228'inci hafta çekilişi gerçekleşti. 19 Haziran Sayısal Loto çekilişinde büyük ikramiye hangi numaralara çıktı?

20 Haziran 2019 Perşembe 10:17 Güncelleme: 20.06.2019 10:17
Sayısal Loto sonuçları açıklandı! MPİ-19 Haziran Sayısal Loto çekilişi

Milli Piyango İdaresi'nin (MPİ) Cumartesi ve Çarşamba günleri olmak üzere haftada 2 kez düzenlediği Sayısal Loto'nun 1228'inci hafta çekilişi gerçekleşti. 19 Haziran Sayısal Loto çekilişinde büyük ikramiye hangi numaralara çıktı?

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Sayısal Loto sonuçları açıklandı! MPİ-19 Haziran Sayısal Loto çekilişi

Sayısal Loto çekiliş sonuçları canlı yayınla belli oldu. Büyük ikramiye için umutlarını bağlayan vatandaşlardan bir kişi Sayısal Loto büyük ikramiyesinin sahibi oldu. 6 bilen Gaziantep ilinden çıktı. İşte Sayısal Loto çekilişinde talihli numaralar…

Sayısal Loto sonuçları açıklandı! MPİ-19 Haziran Sayısal Loto çekilişi

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI (19 Haziran 2019)

Sayısal Loto sonuçları açıklandı! MPİ-19 Haziran Sayısal Loto çekilişi

Milli Piyango İdaresince düzenlenen Sayısal Loto oyununun 1228. çekilişi yapıldı.

Sayısal Loto sonuçları açıklandı! MPİ-19 Haziran Sayısal Loto çekilişi

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 7, 34, 36, 38, 42 ve 48 olarak belirlendi.

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