Saat 21.00'de balkonlardan İstiklal Marşı okundu

Yurt genelinde vatandaşlar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 100. yıl dönümünü evlerinin balkonlarından ve pencerelerinden ay-yıldızlı bayraklar eşliğinde İstiklal Marşı'nı okuyarak kutladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine vatandaşlar saat 21.00'da camlar ve balkonları doldurdu.
24 Nisan 2020 Cuma 02:34
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Vatandaşlar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 100. yılını, evlerinin balkonlarından ve pencerelerinden ay yıldızlı bayraklar eşliğinde İstiklal Marşı'nı okuyarak kutladı.
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un TBMM'nin kuruluşunun 100. yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yaptığı çağrı üzerine vatandaşlar ve çocuklar, saat 21.00'de balkonlarını ve pencerelerinin önlerini doldurdu.
En güzel kıyafetlerini giyerek ellerine ay yıldızlı bayraklarını alan çocuklar aileleriyle birlikte İstiklal Marşı'nı hep bir ağızdan büyük bir coşkuyla seslendirdi.
Vatandaşların balkonları ile pencerelerini Türk bayrakları ve balonlarla süslediği görülürken, çocuklar müzikler eşliğinde evde 23 Nisan coşkusu yaşadı.