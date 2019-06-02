Pratik hazırlanan ve lezzetli fırın sütlaç tarifi!
Ramazan Bayramı yaklaşırken sevdiklerinize hangi tatlıyı yapacağınızı düşünüyorsanız fırın sütlaç önerisinde bulunabiliriz. Kolay hazırlanan ve hemen hemen herkes tarafından sevilen fırın sütlaç tarifini haberimizde bulabilirsiniz.
2 Haziran 2019 Pazar 17:35
Güncelleme: 02.06.2019 17:35
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Ramazan Bayramı yaklaşırken sevdiklerinize hangi tatlıyı yapacağınızı düşünüyorsanız fırın sütlaç önerisinde bulunabiliriz. Kolay hazırlanan ve hemen hemen herkes tarafından sevilen fırın sütlaç tarifini haberimizde bulabilirsiniz.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Sevilen süt tatlılarından biri olan fırın sütlaç, büyükten küçüğe herkesin keyifle tükettiği bir lezzettir. Hem kolay hazırlanması, hem hafif olması hem de tadının lezizliği ile fırın sütlaç sıkça pişirilir.
Malzemeler: -Yarım su bardağı pirinç -1 su bardağı su
-5 su bardağı süt -2 çorba kaşığı nişasta -1 paket vanilya