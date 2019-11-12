Mehmetçik Rasulayn'daki çocuklarla maç yaptı - Son dakika Haberler haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
12 Kasım 2019, Salı
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Haberler Galeri Mehmetçik Rasulayn'daki çocuklarla maç yaptı

Mehmetçik Rasulayn'daki çocuklarla maç yaptı

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde görev yapan Türk askeri, yaşamın normale döndürülmesi çalışmaları kapsamında, geçirdikleri zor günleri unutmaları için Rasulayn'daki çocukların oyunlarına eşlik etti.

12 Kasım 2019 Salı 16:47 Güncelleme: 12.11.2019 16:47
Mehmetçik Rasulayn'daki çocuklarla maç yaptı

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde görev yapan Türk askeri, Rasulayn'da yaşamın normale döndürülmesi için elinden geleni yapıyor.

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Mehmetçik Rasulayn'daki çocuklarla maç yaptı

Çocukların, bölgede geçirdikleri zor günleri bir nebze de olsa unutturmak için kolları sıvayan Mehmetçik, miniklerle çift kale maç yaptı.

Mehmetçik Rasulayn'daki çocuklarla maç yaptı

Askerler zaman zaman kaleye geçerken, zaman zaman da oyuna dahil olarak çocuklara unutamayacakları bir anlar yaşattı.

Mehmetçik Rasulayn'daki çocuklarla maç yaptı

Maçın sona ermesinin ardından minikler, asker selamı verek Türkiye'ye mesaj gönderdi.

Mehmetçik Rasulayn'daki çocuklarla maç yaptı

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI PAYLAŞTI

O anlar, Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından paylaşıldı.

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