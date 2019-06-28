İstanbul’da hafta sonu hava durumu! Meteoroloji vatandaşları uyardı… - Son dakika Haberler haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
28 Haziran 2019, Cuma
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Haberler Galeri İstanbul’da hafta sonu hava durumu! Meteoroloji vatandaşları uyardı…

İstanbul’da hafta sonu hava durumu! Meteoroloji vatandaşları uyardı…

Bir süredir sıcak seyreden hava durumunda nasıl bir değişiklik yaşanacak? Haftanın son gününde hava sıcaklığı arayışına başlayan İstanbullu vatandaşlar hafta sonu planlarını yapmaya başladı. Meteoroloji'den yağış uyarısı geldi, peki yağış ne zaman başlayacak? Hafta sonu İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?

28 Haziran 2019 Cuma 12:35 Güncelleme: 28.06.2019 12:35
İstanbul’da hafta sonu hava durumu! Meteoroloji vatandaşları uyardı…

Bir süredir sıcak seyreden hava durumunda nasıl bir değişiklik yaşanacak? Haftanın son gününde hava sıcaklığı arayışına başlayan İstanbullu vatandaşlar hafta sonu planlarını yapmaya başladı. Meteoroloji'den yağış uyarısı geldi, peki yağış ne zaman başlayacak? Hafta sonu İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?

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İstanbul’da hafta sonu hava durumu! Meteoroloji vatandaşları uyardı…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) hafta sonunda hava sıcaklıklarının nasıl olacağını duyurdu. Hafta sonuna hazırlık yapan İstanbullular hava sıcaklığının nasıl olacağını merak ediyor. Hem 28 Haziran için hem de önümüzdeki 5 günü içerisinde barındıran hava tahminini haberimizde bulabilirsiniz.

İstanbul’da hafta sonu hava durumu! Meteoroloji vatandaşları uyardı…

İSTANBUL İÇİN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

İstanbul’da hafta sonu hava durumu! Meteoroloji vatandaşları uyardı…

MARMARA

Parçalı bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güneyi ile İstanbul'un batı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

İstanbul’da hafta sonu hava durumu! Meteoroloji vatandaşları uyardı…

BALIKESİR °C, 33°C

Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra kuzey kıyıları sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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