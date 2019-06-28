İstanbul’da hafta sonu hava durumu! Meteoroloji vatandaşları uyardı…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) hafta sonunda hava sıcaklıklarının nasıl olacağını duyurdu. Hafta sonuna hazırlık yapan İstanbullular hava sıcaklığının nasıl olacağını merak ediyor. Hem 28 Haziran için hem de önümüzdeki 5 günü içerisinde barındıran hava tahminini haberimizde bulabilirsiniz.