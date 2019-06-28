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İstanbul’da hafta sonu hava durumu! Meteoroloji vatandaşları uyardı…
Bir süredir sıcak seyreden hava durumunda nasıl bir değişiklik yaşanacak? Haftanın son gününde hava sıcaklığı arayışına başlayan İstanbullu vatandaşlar hafta sonu planlarını yapmaya başladı. Meteoroloji'den yağış uyarısı geldi, peki yağış ne zaman başlayacak? Hafta sonu İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?
28 Haziran 2019 Cuma 12:35
Güncelleme: 28.06.2019 12:35
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Bir süredir sıcak seyreden hava durumunda nasıl bir değişiklik yaşanacak? Haftanın son gününde hava sıcaklığı arayışına başlayan İstanbullu vatandaşlar hafta sonu planlarını yapmaya başladı. Meteoroloji'den yağış uyarısı geldi, peki yağış ne zaman başlayacak? Hafta sonu İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) hafta sonunda hava sıcaklıklarının nasıl olacağını duyurdu. Hafta sonuna hazırlık yapan İstanbullular hava sıcaklığının nasıl olacağını merak ediyor. Hem 28 Haziran için hem de önümüzdeki 5 günü içerisinde barındıran hava tahminini haberimizde bulabilirsiniz.
İSTANBUL İÇİN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güneyi ile İstanbul'un batı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
BALIKESİR °C, 33°C
Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra kuzey kıyıları sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı